"Map of the Soul: 7" de BTS el álbum más vendido a nivel mundial en el 2020, de acuerdo con IFPI

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI por sus siglas en inglés), dio a conocer que "Map of the Soul: 7" de BTS es el álbum más vendido del 2020 a nivel global. La organización que representa a la industria de la música grabada en todo el mundo, señaló que los resultados mostrados combinan las ventas globales de descargas de álbumes físicos y digitales, para clasificar los mejores álbumes del año.

Cabe resaltar que este es el tercer premio Global Chart Award que IFPI otorga a Bangtan Sonyeondan, luego de su éxito como Global Recording Artists de 2020 y "Map of the Soul: 7" encabezando la recién presentada IFPI Global Album All Format Chart.

La banda global BTS lanzó su cuarto álbum de estudio "Map of the Soul: 7" el 21 de febrero de 2020; incluye los aclamados éxitos "Black Swan" y "ON", canciones en solitario de sus siete integrantes y más. En este álbum los Idols recordaron que el viaje desde su debut no siempre ha sido fácil y hubo tribulaciones que tuvieron que soportar en su ascenso como superestrellas mundiales. Al comprender que las cicatrices dejadas por esas dificultades son parte de su yo real, BTS acepta tanto "el yo que quiero mostrar" y el "yo que quiero despreciar", para finalmente contar su propia historia de encontrar su "verdadero yo".

En un comunicado, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica manifestó: "el cuarto álbum de estudio de las superestrellas globales BTS, 'Map of the Soul: 7', registró ventas increíbles en todo el mundo y rompió el récord de ventas de todos los tiempos en el país de origen de la banda, Corea".

Pero "Los Príncipes de Pop" no solo encabezan el top 10 con el álbum mencionado, sino también se apoderaron del lugar número 2 con su más reciente producción "BE (Edición Deluxe)" y de la posición número 8 con "Map of the Soul: 7 -The Journey", el cuarto álbum de estudio en japonés de BTS (con tres canciones originales en japonés: "Stay Gold", "Lights" y "Your eyes tell", así como las versiones en este idioma de "Make it right", "Idol", "Black Swan" y varias más). En total Bangtan tiene seis apariciones en las listas globales de IFPI.

¿Qué es la IFPI? Es la voz de la industria discográfica en todo el mundo y representa a más de 8 mil miembros de compañías discográficas en todo el mundo. Trabajan para promover el valor de la música grabada, hacer campaña por los derechos de los productores de discos y expandir los usos comerciales de la música grabada en todo el mundo.

