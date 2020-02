Map of the Soul: 7 de BTS, más que un simple álbum, más que un comeback

ARMY, ¿cómo andan de los latinos de sus corazones ante tantas sorpresas con el comeback de BTS? El 21 de febrero de 2020 era una fecha muy remarcada en los calendarios del fandom, al tratarse del día del lanzamiento de "Map of the Soul: 7", el cuarto álbum de estudio de Bangtan donde sus integrantes enfrentan las sombras que han ocultado hasta ahora, pero además contiene el ego que anhelan reconocer como parte de ellos mismos.

En un V LIVE que BTS llevó a cabo el día de hoy desde la ciudad de Nueva York, RM resaltó ante el lanzamiento de "Map of the Soul: 7":

Nuestro equipo está formado por siete integrantes, y este álbum será de nosotros siete que recuerdan los siete años juntos como BTS.

En abril de 2019 el ARMY conoció la serie "Map of the Soul" que contiene la historia honesta y sincera de BTS y su viaje para descubrir su verdadero yo. El primer capítulo de esta historia ("Map of the Soul: PERSONA"), hablaba sobre el mundo y la alegría del amor, el descubrimiento del yo tal como se muestra al mundo. "Map of the Soul: 7" ahora se ubica al interior de las sombras en un sincero reconocimiento de que también es parte del ser.

El nuevo álbum de BTS repasa los últimos siete años de BTS desde su debut; el viaje no siempre fue fácil y hubo dificultades especiales que tuvieron que soportar en su ascenso como superestrellas mundiales. Ahora, entendiendo que las cicatrices dejadas por esas dificultades son parte de su verdadero yo, BTS acepta tanto "el yo que quiero mostrar" como el "yo que quiero menospreciar" para finalmente contar su propia historia de encontrar su "verdadero yo completo".

Como se dio a conocer días antes del lanzamiento del cuarto álbum de estudio de BTS, el tema "ON" es el sencillo principal de esta majestuosa producción discográfica y ¿por qué no?, llamarla también una obra de arte.

En "ON" los Idols reflexionan sobre su vocación y viaje como artistas, con la letra explican que han elegido abrazar su sombra y al hacerlo, están un paso más cerca de descubrir su verdadero ser. "No puedo entender lo que dice la gente, ¿a quién y qué debo seguir? Con cada paso, nuevamente crece la sombra", canta Jimin al principio de la canción que contiene un pegajoso "Hey, na-na-na" y un "Eh-oh". En otra parte de la canción BTS canta:

Donde yace mi dolor déjame tomar un respiro, mi todo, mi sangre y mis lágrimas, no tengo miedos, estoy cantando, estoy asumiendo el control deberías saberlo, sí, no puedes detenerme porque sabes que soy un luchador, estoy eligiendo descender al oscuro abismo, encuéntrame y sangraré contigo.

Este día no solo fue lanzado el álbum, sino también el "'ON' Kinetic Manifesto Film: Come Prima, que le dio a cada uno de los integrantes la oportunidad de brillar en todo su esplendor. La canción presenta impresionantes voces y coreografías. Tanto sucede en esto, es imposible concentrarse en un solo Idol. En esta película podemos ver poder, sensualidad y como BTS ha evolucionado impresionantemente.

Si bien este no es el MV oficial del sencillo principal (mismo que será estrenado el 28 de febrero junto con Sia) presenta la coreografía completa en un entorno épico. El video está dirigido por Choi Yong Seok (Lumpens) y presenta a bailarines de THE LAB y la Blue Devils Marching Band; cabe recalcar que estos bailarinas le dan aún más poder a "'ON' Kinetic Manifesto Film: Come Prima'. "BTS tiene nuestro corazón ❤️ ¡Estamos muy honrados y agradecemos la oportunidad de crear y trabajar para ellos!", comentó la agencia THE LAB en sus redes sociales.

Unas horas antes del estreno de la película para "ON", BTS compartió 30 segundos de la canción en la plataforma Tik Tok; ¿qué tan poderoso es el ARMY? Hicieron colapsar la red social; por varios minutos "cayó" ante la gran demanda del fandom, quienes publicaron videos con su propia versión de la coreografía, otros más con su reacción al escuchar este fragmento de la canción. Bangtan agradeció al ARMY por la respuesta obtenida:

Como se reveló anteriormente, hay dos versiones de la canción principal del grupo "ON", con el álbum digital que incluye una versión que presenta una colaboración con la cantautora australiana Sia. En un comunicado Big Hit describe la canción diciendo, "BTS una vez más derrama sus corazones a través del poderoso y enérgico sencillo principal de hip hop 'ON' que refleja su vocación y mentalidad como artistas durante los siete años". Promete que la "voz misteriosa y carismática de Sia" proporcionará un ambiente diferente en comparación con la versión principal de la canción.

"Map of the Soul: 7" es más que un álbum, el ARMY está disfrutando de todo esto:

"We are Bulletproof: the Eternal", es (como muchos esperaban) una continuación de la canción "We Are Bulletproof Pt. 2" de su álbum sencillo debut de 2013 "2 Cool 4 Skool".

La canción "UGH" incluye la línea de rap que comparte "su ira hacia la ira maliciosa", mientras que "0:00 (Zero O’Clock)" se describe como "una pista sincera de la unidad vocal".

Jimin y V cantan "Friends" y mostrarán su hermosa amistad a través de la canción ("eres mi alma gemela por la eternidad, quédate aquí", canta VMin). "Respect" es una canción de rap de RM y Suga.

"Filter" muestra los diferentes lados de Jimin, mientras que "My Time" se describe como "narrando las emociones de Jungkook" e "Inner Child" es una canción de V a su yo pasado.

"Moon" incluye a Jin cantando sobre su amor por el ARMY.

Además de las nuevas pistas en solitario de la línea vocal, el álbum también incluye pistas en solitario lanzadas previamente de la línea de rap a través de "Intro: Persona" de RM, "Interlude: Shadow" de Suga y "Outro: Ego" de J-Hope.

También se incluyen cinco canciones del EP "Map of the Soul: Persona".

Estos son los logros que ha obtenido "Map of the Soul: 7" hasta el momento (en menos de 24 horas):

Tan pronto como se lanzó la canción "ON", debutó en la cima de las listas de música en tiempo real de Melon, Genie, Bugs, Soribada y Flo.

La canción también ha establecido un nuevo récord en Melon de oyentes exclusivos en la primera hora de su lanzamiento, con 123 mil 489 oyentes.

Las 20 canciones del álbum se elevaron a la cima de la lista de las mejores canciones de iTunes de Estados Unidos, liderada por el sencillo principal "ON" y su versión adicional solo en digital con Sia.

Las ventas físicas de "Map of the Soul: 7" se dispararon; de acuerdo con el gráfico de Hanteo, el álbum alcanzó los 2 millones 183 mil de ventas; esto convierte a BTS en el artista coreano que alcanzó más rápido 1 millón y 2 millones de ventas en Hanteo.

Podemos resumir "Map of the Soul: 7" con estas palabras de J-Hope durante el V LIVE de esta mañana:

Tiranos piedras, ya no tenemos miedo, juntos somos a prueba de balas y los tenemos a ustedes (ARMY). Incluso si el invierno regresa, incluso si estoy bloqueado, caminaré. Siempre seremos a prueba de balas.

¡ARMY, recuperen aliento y recarguen energías! que hay mucho aún por venir de BTS ante el lanzamiento de "Map of the Soul: 7".