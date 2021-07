Maquillista arremete en contra de la cantante Lucía Méndez: "es una señora grosera, déspota" (VIDEO)

El maquillista Caleb Campos aseguró que la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez, es una mujer "grosera" y "déspota". A través de un Instagram Live contó una desagradable experiencia que tuvo junto a la intérprete de 66 años de edad, durante el inicio del "Tour Las Divas" junto a Manoella Torres, Dulce y Rocío Banquells; el primer show se llevó a cabo este fin de semana en El Paso, Texas (Estados Unidos).

Caleb Campos comentó que a otras personas y a él, les pidieron maquillar a estas cuatro cantantes para el primer show del tour, "y hacerlo gratis, esta actriz, Lucía Méndez, me trató... empezamos platicando, todo bien y al momento de secarle el cabello, de: 'ay niño, me duele', empezó con una actitud muy fea".

Lucía Méndez le pidió que la maquillara en el baño, pues le gustaba estarse viendo en el espejo.

"Puse la silla con suficiente espacio enfrente del lavabo y ella agarra la silla y se sienta directamente frente al lavabo, entonces le dije: 'tenemos que hacer la silla un poco para atrás, señora Méndez, porque tengo que caber para maquillarla de frente, porque de lado no puedo'". Ante esto supuestamente Lucía Méndez le dijo:

Pues deja de comer tamales, así sí cabes.

Obviamente este comentario molestó a Caleb Campos, señalando que aparte de haberlas maquillado "gratis, por el amor al arte, porque me encanta lo que hago", fue insultado por Lucía Méndez: "nunca me habían tratado así, me dijo gordo".

Posteriormente la actriz le habría dicho a Caleb Campos que no sabía maquillar. "Le dije: 'usted no me va a insultar aquí está el lápiz, aquí la brocha; si usted gusta, usted hágalo'". A Lucía Méndez se le subió lo diva y hacía varias cosas que no permitían trabajar bien al maquillista.

"No me dejaba maquillar, le pedí que se relajara, entonces me dijo: 'ay muchachito, tienes que hacer las cosas cuando uno te pide que hagas las cosas', te juro que iba a mandar a esa señora a chin...a su ma..., es una señora grosera, déspota, aunque me estuvieran pagando, nadie merece que lo traten así".