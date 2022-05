Mara Patricia Castañeda comparte cómo inició su historia de amor con Iván Martínez e imágenes de su boda

No había mucho más qué pensar, lo que más deseábamos era estar legalmente constituidos como una familia, aquí el resultado.

"Gracias a los DJs de la cabina, le di un beso, pero cuál fue la sorpresa que al llevarla a su casa, tuve que aclarar que yo quería una relación en serio con ella, a la antigua, me le declaré, Mara, también sorprendida por el detalle, me dijo entusiasmada 'sí', así brevemente iniciamos esta bonita historia de amor".

Por su parte, Iván Martínez narra que luego de la petición de Pedro Torres, dejó indicaciones para que el personal de seguridad le avisara en cuanto llegara la periodista para recibirla. "La atendí como a cualquier cliente, al final me pidió mi número de celular para volver, le encantó el lugar y me parece que el gerente también".

Pedro Torres , posteriormente, se comunicó con Iván Martínez, gerente del antro, para pedirle, de manera muy especial, atender a Mara Patricia Castañeda y a su sobrina durante su visita al Ragga, "fue un viernes 14 cuando me encontré con mi destino sin ni siquiera saberlo", expresa la también conductora de televisión en el video que compartió.

Mara Patricia Castañeda , una de las periodistas de espectáculos más reconocida de nuestro país, compartió en su canal de YouTube su historia de amor con Iván Martínez, así como unas imágenes de su sencilla e íntima boda civil , a la que asistieron solamente sus cuatro testigos. Al inicio de su video, la ex esposa del cantante Vicente Fernández Jr. expresa:

La periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda y el empresario Iván Martínez , llevaron a cabo su boda civil a fines de abril, pero no fue hasta el pasado fin de semana, cuando los ahora esposos dieron a conocer esta maravillosa noticia, recibiendo muchas felicitaciones y los mejores deseos de parte de sus familiares, amigos y seguidores en redes sociales.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

