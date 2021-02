Mara Patricia Castañeda defiende a su ex suegro Vicente Fernández, de la acusación de Lupita Castro

La cantante mexicana-estadounidense Lupita Castro asegura que Don Vicente Fernández abusó sexualmente de ella hace 40 años, cuando era menor de edad, "fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen", comentó en el programa "Chisme no like" que se transmite por YouTube. Esta fuerte denuncia en contra de "El Charro de Huentitán", surgió luego de que varias mujeres acusaran al papá de Alejandro Fernández "El Potrillo", de haberlas acosado al tocarles uno de sus senos, mientras se tomaban la fotografía del recuerdo tras conocerlo en su rancho Los Tres Potrillos, que se encuentra en el estado de Jalisco, México.

La periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, manifestó que se le hace poco creíble la historia que dio a conocer Lupita Castro, con respecto al supuesto abuso sexual que Don Vicente Fernández cometió en su contra. Asimismo se preguntó el porqué tardó tantos años para revelar dicho abuso y que casualmente ha dado a conocer en vísperas del lanzamiento de un libro autobiográfico.

Como muchos recordarán Mara Patricia Castañeda fue esposa de Vicente Fernández Jr., primogénito de Don Vicente Fernández y María del Refugio Abarca Villaseñor (mejor conocida como Doña Cuquita). La periodista tuvo una charla con su colega Edén Dorantes, donde salió en defensa de su ex suegro, señalando que como mujer le pones un alto en su momento y no esperas tanto años (en el caso de Lupita Castro, hizo esta denuncia 40 años después), "en ese momento te le vas, lo cacheteas, porque si a ellos no les da pena faltarte el respeto, por qué te va a dar pena decirles 'párale'".

En la opinión de Mara Patricia Castañeda, todas estas acusaciones que han surgido desde hace unas semanas en contra del cantante originario de Huentitán El Alto, estado de Jalisco, solo vienen a opacar su gran trayectoria artística.

Entonces lo que hizo como cantante ya no sirve, ahora es un violador o acosador, eso debieron hacerlo en su momento y quizá hubieran logrado lo que ya no pueden lograr ahora porque no hay pruebas.

Anteriormente Mara Patricia Castañeda tuvo una entrevista con Don Vicente Fernández, luego de la primera acusación de acoso sexual. Una joven publicó un video en TikTok, mostrando imágenes del intérprete en el momento cuando pone su mano en uno de los senos de su fan. Don Chente aseguró que fue un accidente y que para él, eso no era acoso. "Le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera hecho con toda intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, yo ni me acuerdo cómo pasó".

Edén Dorantes le preguntó a Mara Patricia si buscará una nueva entrevista con su ex suegro, para conocer su postura ante la acusación de abuso sexual por parte de Lupita Castro. La periodista fue muy clara al decir que "El Charro de Huentitán" ya "dijo lo que tenía que decir".

No sé qué es lo que están peleando, ya no sé si lo van a demandar, lo que sí es que lo dijo en la entrevista, está preparado para cualquier cosa porque el que nada debe, nada teme y no tomaron en cuenta que dio la cara luego luego y no se quedó callado.

Lupita Castro contó que hace varios años trabajaba cantando en las presentaciones de Vicente Fernández y al ser menor de edad, siempre estaba acompañada por algún familiar. En un ocasión, según su relato, ninguno de sus familiares la pudo acompañar a un show que tuvieron en San Luis Potosí; en aquella ocasión su mamá le pidió a una amiga cercana que fuera con ella. Al terminar la presentación fueron a cenar y el cantante le insistió que tomara una bebida. Al lograr que se la tomara, supuestamente ella comenzó a sentir un tanto mareada.

"Después me dijo: 'vamos al sillón' y ahí empezó muy fuerte y yo pues no, habíamos platicado que eso (tener relaciones sexuales) no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo. Entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada, él se puso muy pesado, la verdad a mí me dio mucho temor. Yo le dije: 'no, no' y lo hizo, ¿cómo se llama eso?".