México. La periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, la ex de Vicente Fernández Jr., recibe anillo de compromiso de parte de Iván, su futuro esposo, y se lo entregó en Tulum, en el hotel del actor y empresario Roberto Palazuelos. Según reporte en distintos portales de noticias, ella estuvo muy feliz de la vida, y sorpresivamente recibió el anillo, ya que solamente había sido invitada a una cena.

Mara Patricia Castañeda, quien tiene en YouTube su programa "En casa de Mara", donde entrevista a figuras del espectáculo mexicano, se emocionó hasta las lárimas, según puede verse en un video que coloca en sus redes sociales. En plena cena recibió la romántica propuesta de Iván Martínez, con quien lleva alrededor de tres años de relación sentimental.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Hoy me entregaron el anillo de compromiso, en este lugar tan bonito, tan rodeado de la naturaleza. Estoy muy feliz, muy contenta. Gracias Pichín te amo, jamas me lo hubiera imaginado”, escribe Mara en su cuenta de Instagram y comparte que el anillo lo encontró dentro de una cajita que acompañaba al postre que pidió le sirvieran.

Puedes leer: Molotov se vuelve tendencia por su disco: ¿Y donde jugarán las niñas?

En el restarurante había varios comensales, y al percatarse de que Mara se encontraba ahí, varios se acercaron a saludarse e incluso a tomarse fotografías, y en el momento de la sorpresa, los aplausos no se hicieron esperar por parte de los presentes. La periodista se puso aún más emocionada, luego de protagonizar un momento tan especial en la noche que Iván le pidió que se convierta en su esposa.

Foto captura pantalla Twitter

En noviembre de 2018, Mara ofreció una entrevista a "Ventaneando" y habló un poco sobre su relación con Iván, a quien describió como un gran hombre, pero todo un gran ser humano que se cruzó en su camino y eso se lo agradece a Dios. “Estoy muy feliz, plena, somos muy parecidos, y espero que así sigamos”, citó. Y así sucedió, ya que siguen juntos y su amor creció, prueba de ello es que pronto se casarán.

Llevo dos años y cinco meses con mi actual pareja Iván Martínez, quien me gusta porque me hace reír mucho, compartimos gustos similares; además de que es un hombre impecable y honesto. Soy una mujer que es fiel, con principios y que no me gusta la mentira”, dijo Mara a la revista TvNotas en octubre de 2019.

Mara reconoció también ante la misma revista que Iván es un hombre que a su vida la ha llenado de puras cosas buenas y le ha dado sobre todo bastante tranquilidad y amor. Al momento, la famosa periodista no ha mencionado si ya tienen una fecha contemplada para su boda.

Puede interesarte: Ingrid Coronado reaparecería como conductora en el reality Quién es la máscara

Mara estuvo casada con Vicente Fernández Jr.

Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr., estuvieron casados durante ocho años, pero en 2015 hicieron público que se separaban en buenos términos. La noticia se dio a conocer en programas de espectáculos como "Todo para la mujer" , pero no revelaron los motivos de su separación. Gastrón Esquivel, el abogado de ella, por medio de un comunicado hizo del conocimiento público que Mara se separó "de manera conjunta con el señor Vicente Fernández Abarca, lo que hicieron de manera pacífica y voluntaria por así convenir a sus intereses".

Mara Patricia Castañeda. Foto captura pantalla Instagram

Mara Patricia y el hijo mayor de Vicente Fernández iniciaron su romántica historia de amor en 2007, al casarse, en una ceremonia de sólo 15 minutos de duración celebrada en la Ciudad de México, y a la que acudieron como testigos el fallecido Jacobo Zabludovsky, la periodista Pati Chapoy; Emilio Azcárraga Jean, el presidente de Televisa y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Tras su separación, Mara habló con medios como la revista ¡Hola! sobre su separación con Vicente, y confesó que uno de los motivos que la llevó a tomar la decisión de separarse es que descubrió que él instaló cámaras en su propia residencia para vigilar lo que hacía a todas horas, cosa que no le pareció. "En los últimos meses yo entraba y salía del infierno a cada rato, me casé para toda la vida…y no resultó. Por eso decidí dar el paso. Pienso que fui la mejor esposa… pero quizá no para él.

Te puede interesar: Paty Navidad lamenta que no le den trabajo por negarse a ser sumisa y obediente