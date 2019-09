Mara Patricia Castañeda revela por qué no quiere adoptar hijos

La periodista Mara Patricia Castañeda no ha podido ser mamá y revela por qué no quiere adoptar hijos. Alguna vez quiso tener una niña, pero no se le concedió su deseo por problemas en su organismo, y reconoce que le duele no haber tenido hijos.

En entrevista con la revista TVyNovelas, Mara Patricia Castañeda se sincera y cuenta que siempre que se hacía estudios, los resultados decían siempre lo mismo: "ya no tenía reserva ovárica". Años atrás, la periodista estuvo casada con Vicente Fernández Jr.