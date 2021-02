Mara Patricia Castañeda se defiende de las críticas por su entrevista a Vicente Fernández

Hace unos días el cantante Don Vicente Fernández recibió en su rancho Los Tres Potrillos, en el estado de Jalisco, México, a Mara Patricia Castañeda con quien mantiene una estrecha relación. "El Charro de Huentitán" habló con la periodista de espectáculos sobre el escándalo en el que se ha visto envuelto, tras darse a conocer varias imágenes suyas tocándole el seno a sus fans, al momento de posar para la fotografía del recuerdo.

Como muchos sabrán Mara Patricia Castañeda es ex esposa de Vicente Fernández Jr., hijo mayor de Don Vicente Fernández y Doña Cuquita. El ídolo de la música mexicana aseguró que el tocarle el seno a sus fans fue solo un accidente, además mencionó que le ha lastimado el que lo señalen como un acosador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Siempre ha sido mi mayor regalo que el público me quiere tanto, yo sé que el público me conoce y lo que ven en televisión me extraña mucho. Me lastima, no me molesta porque yo nunca di lugar a chismes, no fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron, lo que pasó fue un accidente.

La ex nuera del cantante Vicente Fernández ha sido muy criticada tras esta entrevista; muchas personas consideran que estaba arreglada para tratar de limpiar la hija del intérprete de 80 años de edad. "Esto es un ejemplo de lo que se conoce como 'entrevista controlada', en la que ambos acuerdan de antemano las preguntas y respuestas, para que el entrevistado quede bien parado. Una entrevista a modo", manifestó un usuario de YouTube.

Leer más: Mhoni Vidente hace fuerte advertencia a Vicente Fernández, tras escándalo de supuesto acoso

Otras de las críticas en su contra son, "antes de este video me caía bien Mara, pero al ver sus expresiones y su lenguaje, sigue teniendo el ADN y la doble moral de Televisa, solo que ahora lo hace en su casa, es lo mismo pero mas barato, por respeto a las mujeres y a tu ex suegro, debiste a verte negado a la entrevista", "Mara me has decepcionado, me preguntó cuánto te pegaron por defender las perversiones de este señor" y muchas más.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Mara Patricia Castañeda aseguró haber sido parcial en esta entrevista: "porque se le preguntó lo que se le debió de preguntar, lo que creo que todos los periodistas debimos haber preguntado, no soy ministerio público, ni fui a hacer una investigación judicial, fui a preguntarle lo que todo el mundo quería saber, que había pasado".

Asimismo resaltó que nunca ha realizado entrevistas "a modo" y dijo desconocer que significaba ese término, pues en la empresa donde trabaja "nunca me han pedido una entrevista así". Mara Patricia Castañeda mencionó que le sorprendió que varios de sus colegas del periodismo de espectáculos, fueron parte de las personas que la criticaron por su entrevista al cantante nacido el 17 de febrero de 1940 en el poblado Huentitán El Alto, estado de Jalisco. "Si la molestia fue que las declaraciones me las diera a mí, pues, lo siento".

Leer más: ¡Una más! Revelan nueva imagen de Vicente Fernández tocando el seno a una fan

Mara Patricia Castañeda no sabe cuántos medios de comunicación se habrían puesto en contacto con la gente de Vicente Fernández, antes de su entrevista, "pero creo que dio una disculpa con quien tenía que disculparse y si él se quiso desahogar de otros medios que le han hecho daño, pues, ni modo".

Otra usuaria de YouTube comentó en el video de la entrevista: "Mara, siempre se te vio como una periodista neutral, creíble, objetiva y con esta 'entrevista' echaste tu credibilidad a la borda, como se puede disculpar y defender lo indefendible, que lástima".