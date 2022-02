¡Maravillosa! Ariana Grande impone tendencia al volverse completamente rubia

No es la primera vez que Ariana prueba un estilo más claro y muy diferente a lo que ha hecho antes, en el pasado también lució una cabellera color gris y tonos platinados para promocionar el lanzamiento de su disco "Sweetener". Aunque nunca había sido rubia, por lo menos no con su cabello natural.

Esto ha hecho que muchos de sus fanáticos le escriban todo tipo de halagos y comentarios , pero también se han cuestionado si está planeando aventurarse en una nueva era música y es que con cada drástico cambio de look, Ariana Grande suele anunciar nueva música.

En un breve video que ya acumula más de 300 mil reproducciones se aprecia a la artista nacida en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, portando un atuendo en color blanco, lentes oscuros y una alta coleta. Al tirarle un beso a la cámara se ve que su cabello ha cambiado y ya no es oscuro, sino muy claro.

La intérprete de 'Break free' ha sorprendido a sus fanáticos al reaparecer en redes sociales luciendo una melena completamente rubia, dejando de lado su emblemática cabellera castaña y las reacciones no se han hecho esperar, la emoción se vive a flor de piel entre sus Arianators.

Estados Unidos.- La actriz y cantante Ariana Grande parece estar anunciando de manera anticipada su nueva era musical. Hace algunas horas se reveló un nuevo video hecho para su página de cosméticos r.e.m. beauty en el que se le aprecia luciendo un nuevo, y drástico, cambio de look .

Gilberto Coronel Periodista Web

