Marcela Posada, de "Yo soy betty, la fea", revela que explotaron sus implantes y ocupa operarse

La actriz Marcela Posada, originaria de Colombia y quien se hizo famosa por su participación en la telenovela Yo soy betty, la fea, revela que explotaron sus implantes y ocupa operarse urgentemente, pero no lo ha hecho debido a la pandemia.

A través de Instagram, Marcela Posada, quien encarnó a "La Jirafa" en Yo soy Betty, la fea, y en la que compartió actuación con Ana María Orozco, entre otros actores, pasa por delicados momentos de salud y lo hace público en sus redes sociales.

Marcela, quien tiene 50 años de edad, da a conocer que sus implantes mamarios se reventaron y próximamente se someterá a una cirugía para salir del problema. Lo anterior salió a flote luego de que un fan le preguntó cuántas cirugías se ha hecho durante su vida y respondió con la verdad.

Marcela contó a su seguidor que se operó la nariz y el busto cuando era joven, pero sus implantes estallaron y debido a la pandemia del coronavirus Covid-19 no ha podido ir al médico para resolver su problema de salud.

Me enteré el año pasado, pero pues por el tema de la pandemia no pude, pero ahora sí me tengo que operar como sea, creo que me va a tocar pedirle consejos a Yeferson Cossio a ver él cómo hizo, porque yo también necesito”, dice la actriz.