Marcha contra Mon Laferte reúne 17 mil seguidores en redes

Una marcha en la Ciudad de México se ha convocado para pedir que la cantante Mon Laferte sea expulsada del país, a raíz de su supuesto mal comportamiento hace unos días en plena conferencia de prensa, donde empleó malas palabras en contra de un reportero.

De "diva", arrogante y mal educada, entre otras cosas, se le tachó a Mon, y es por eso que se convocó dicha marcha en redes sociales hace unos días.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, alrededor de 17 mil personas han confirmado su participación en la marcha planeada para expulsar a Mon Laferte.



Ante la gran polémica que generó la contestación de Mon, ha un reportero por hacer "preguntar machistas", usuarios de Facebook realizaron un evento para manifestase contra la residencia de la cantante chilena en la capital, por lo que piden su expulsión del país, mediante una marcha.



El acontecimiento generado en la red social, cuenta con 17 mil participantes y 60 mil interesados en la manifestación, que se supuestamente se realizará el 16 de diciembre de este año, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, a partir de las 10:00 horas, publicó Konbini.

Mon Laferte y su justificación ante sus desplantes de diva.

Después de la polémica actitud que tuvo Mon Laferte con un reportero durante una conferencia por las preguntas que le hizo, la interprete fue cuestionada al respecto ayer en Las Vegas, durante la alfombra roja de los Latin Grammy.

“Creo que yo respondí como cualquier ser humano que se enoja, que se pone feliz, siempre me he permitido ser muy yo, no me gusta ser un personaje que sonríe todo el tiempo y está bien, siempre voy a decir lo que pienso, siempre voy a defender mis ideales, y me encanta que la gente también opine como yo tengo libertad de opinar y me encanta que la gente también opine”.

Ante su altercado con el reportero, se hizo viral un video de hace un año con una pésima actitud en un centro comercial. Mon Laferte comentó al respecto:

“Eso fue hace más de un año, mis fans iban a una firma, me estaban esperando desde las 6 de la mañana, eran las 6 de la tarde y no me dejaban pasar al centro comercial para firmarle a mis fans, entonces, horas y horas (diciendo) tengo que pasar, déjenme pasar, y como no me dejaban pasar pues me enojé porque tengo mi carácter, dije a ver a la chingada todo, yo me voy a pasar entre la gente, creo que al final ese día me tomé foto con 2 mil personas, atendí hasta el último fan, me quedé hasta medianoche, pero sí, tengo mi carácter”.