Marcia Coutiño será la hermana Catalina en la serie La Bandida

Marcia Coutiño ha formado parte de grandes producciones como la serie de Paquita la del Barrio y Las amazonas, las más recientes, y ha logrado así consolidar su carrera como actriz.

Ahora estará en La Bandida, uno de los proyectos más prometedores de la televisión.

#shooting �� #actrees Una publicación compartida de Marcia Coutiño (@marciacoutino) el Ago 26, 2017 at 9:52 PDT

La Bandida

TV Azteca se encuentra produciendo una de las series que ha creado muchas expectativas entre el público, por la historia que desea reflejar en pantalla.

“Me siento muy contenta, muy agradecida de formar parte de este proyecto. Es un personaje completamente diferente al que hice en la serie Paquita la del Barrio, un papel que jamás me imaginé que iba a interpretar: una monja. La verdad La Bandida, desde el momento que me mostraron el libreto y me dijeron de qué trataba, debo confesar que yo no sabía que existía Graciela, una de las primeras mujeres mexicanas que trafican alcohol. Es un personaje que va a llamar mucho la atención”.

Asegura que es una historia muy bien elaborada, además de tener una gran producción, eso motiva a todas las personas involucradas a querer hacer un mejor trabajo y dar su mayor esfuerzo.

“El personaje de la hermana Catalina es quien descubre a Graciela Olmos de muy chiquita y la rescata de llevar una vida en la calle, robando para sobrevivir ella y su hermano, después de que los despojaron de su familia. Esta mujer no es una monja por convicción, más bien obligada por las circunstancias. Su papá quería casarla con un amigo suyo, viudo, ella se negó y la metieron de monja al convento y descubrió que había una vocación en ella de servicio, no nada más a Dios, sino también al prójimo. Es como un tipo Robin Hood que le quita a los ricos para darle a los pobres”, nos comentó.

Pero también dijo que conforme su personaje se desarrolla en la historia, el espectador podrá encontrarse con algunas sorpresas que tal vez no espera y diferentes matices que la harán entretenida.

“Ha sido una experiencia increíble. Fueron muchos meses de trabajo, de filmación, de ir a locaciones maravillosas que tenemos aquí en México. Las relaciones fueron maravillosas. Creo que la química en estos casos es superimportante y resultó, se va a reflejar en pantalla”, señaló.

Paquita la del Barrio

“Me llegó en un momento que era muy importante para mí, porque era la primera vez que yo trabajaba fuera de Televisa. Llega en el momento cuando cierro un ciclo con la televisora. Me llegó con un personaje increíble, la Tía Lucía, aunque ya no se esté transmitiendo en México, la gente me recuerda con este personaje, eso quiere decir que fue un éxito, conocí otros equipos y formas de trabajar que me ayudan a seguir aprendiendo. Todos los proyectos siempre son un aprendizaje”, externó.

No siempre es sencillo trabajar en otras televisoras, pues aunque como actriz está agradecida con Televisa, debía buscar cerrar ciclos y comenzar nuevos.

“Uno sale como con miedo, con un poco de temor, te sales de tu zona de confort, gracias a Dios esta fue una experiencia que me ayudó a seguir mi carrera, aunque tengo las puertas abiertas en Televisa”, confesó.

Personajes

A lo largo de su trayectoria, Marcia ha interpretado diversos personajes, los cuales muestran diferentes personalidades y estilos de vida.

“Todos los personajes son especiales, han marcado un aprendizaje muy importante, tanto como persona y como actriz, a todos les debo muchas cosas, en todos los personajes que he interpretado me han tocado situaciones buenas, de todos me llevo algo muy grato siempre; trato de verles el lado bueno”, dijo.

Pero como cualquier profesión, la actuación también tiene sus retos, el principal de Coutiño es tratar de hacer diferentes todos sus personajes, para que así sea especial.

Proyectos

Actualmente nos dijo que hay proyectos en puertas, pero se está disfrutando de sus vacaciones al lado de su familia e hija, quienes son su principal proyecto por el momento.

Apoyo

Se encuentra muy agradecida con las personas que la han apoyado y motivado en este caminar, sobre todo a su familia.

La abuela nos hace muuyy felices!! Una publicación compartida de Marcia Coutiño (@marciacoutino) el Ene 25, 2016 at 5:58 PST

“Estoy bien bendecida por tener la familia que tengo, es increíble, siempre me han apoyado mucho mi esposo, mi hija, han entendido y han disfrutado conmigo todo lo que me ha dado esta carrera, tengo mucha suerte de permanecer a esta familia”.

Sueño

“Tengo muchos en todos los sentidos, pero ahora sí que cada trabajo que tengo es un sueño para mí, porque que me den la oportunidad y la dicha de trabajar en esto, lo que me apasiona, es un logro, siempre busco más personajes con mayor complejidad y situaciones difíciles, donde pueda reflejar mayor madurez. Se me han cumplido muchos, pero siempre hay un sueño eso es importante y tener fe que todo se va a cumplir”, nos compartió.

Mensaje

“Quiero agradecerles la oportunidad de que me sigan, que me quieran, que me manden esos mensajes padrísimos. Tengo un club de fans que es adorable, que siempre están conmigo, motivándome. Quiero mandar mis felicitaciones a todos, que este sea un año maravilloso, que tengan paz, armonía, amor en sus hogares, a seguir soñando y tener fe”, finalizó.

Premier #caminoamarte @videocine Una publicación compartida de Marcia Coutiño (@marciacoutino) el Nov 28, 2017 at 6:44 PST

Redes sociales

La puedes seguir en Twitter, Instagram, Facebook.