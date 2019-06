La actriz y activista Marcia Cross revela que tiene cáncer anal, el cual se lo diagnosticaron durante 2018 y dice que podría estar relacionado con el VPG de su esposo, Tom Mahoney, a quien le diagnosticaron cáncer en la garganta en el año 2009.

Marcia Cross confiesa que nunca imaginó que el VPH que probablemente causó el cáncer de su esposo, también pudiera haber provocado su cáncer anal. Lamenta las situaciones por las que pasan ella y su esposo.

Marcia Cross está casada con Tom Mahoney desde el año 2006 y tienen dos hijas, Eden y Savannah, las cuales nacieron en 2007.

Marcia señala que hace unos años su esposo fue diagnosticado con cáncer de garganta debido al Virus de Papiloma Humano, el cual, probablemente, también causó el padecimiento de la actriz.

De acuerdo a información en el portal de noticias Telemundo, Marcia Cross ha estado tomando tratamiento contra el cáncer que padece y se encuentra ya en remisión.

Sé que hay personas que se avergüenzan, ¡tienes cáncer! ¿debes sentirte avergonzado? Como si hubieras hecho algo malo porque se asentó en tu ano, vamos, no hay nada de malo”, comentó Marcia para la cadena CBS.

Marcia fue nominada en el año 2005 a su primer Emmy por su trabajo como Bree Van de Kamp en la serie de televisión "Esposas desesperadas".

Según información en su biografía, en diciembre de 2005 consiguió su segunda nominación consecutiva para el Globo de Oro para Mejor Actriz en una serie de comedia.

Marcia dejó la actuación para dedicarse a atender a su familia y a su labor altruista. Es Embajadora de la campaña "Because i am a Girl" de Plan International y Embajadora de Stand up to Cancer y Safeway Foundation para la detección temprana del cáncer de próstata.