Marcial Casale, "sacerdote" que ofició boda falsa de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, da su versión

Es por mucho sabido que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no terminaron su relación amorosa en los mejores términos. Su historia de amor fue a parar los juzgados, ante una pelea legal por la custodia y manutención del hijo que tuvieron, José Eduardo Derbez. Al ganar la batalla, por muchos años la actriz de telenovelas no permitió que el comediante se acercara a su vástago.

Mucho se ha comentado sobre la supuesta boda falsa de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez; en varias entrevistas la llamada "Queen de las telenovelas", ha manifestado que el comediante la engañó al montar lo que ella creyó, era su enlace matrimonial, lo que posteriormente, los llevó a la separación, entre otras cosas.

Recientemente, Eugenio Derbez tuvo una entrevista con Yordi Rosado, donde mencionó los nombres de unos amigos quienes participaron en dicho acontecimiento, que él asegura, solo se trataba de una fiesta sorpresa para Victoria, con temática de boda. El actor Marcial Casale, fue la persona que se disfrazó de sacerdote, para "oficiar" la "boda" entre los actores.

En un encuentro que tuvo con unos medios de comunicación en la Ciudad de México, Marcial Casale dio su versión sobre la boda falsa. "Tiene su versión Victoria y tiene su versión Eugenio, nada más te puedo decir que, tal cual como lo platicó con Yordi, así sucedió".

En ese entonces, la protagonista de telenovelas como "Corona de lágrimas", ya estaba embarazada de su hijo José Eduardo, por lo que Eugenio Derbez pensó cómo darle el anillo de compromiso.

"Eugenio dijo: 'quiero darle los anillos de una forma especial a Victoria', yo no sé si ella sabía o no sabía, pero es más que obvio si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con masking tape en un lugar no certificado, no sirve para casarse por la iglesia, eso lo tenemos claro", comentó Marcial Casale.

Asimismo, dijo hacerse disfrazado de sacerdote pues todos sabían que simplemente se trataba de una fiesta, en la que no hubo los elementos sagrados de una misa católica: hostia, agua bendita, lazo, etc. "¿Si hubiera querido engañar creen que lo iba a hacer así? Yo creo que no. No fue un engaño".

La versión de Victoria Ruffo sobre la "boda falsa"

En una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, la esposa del gobernador de Hidalgo, México, Omar Fayad, contó que cierto día, Eugenio le pidió que lo acompañara a un encuentro con unas personas en un hotel, quienes según lo querían para un proyecto.

Una vez en el hotel, se dirigieron a un salón que el también productor de televisión y cine había rentado. "Ya que íbamos a llegar, empiezo a oír la marcha nupcial y le dije: 'qué está pasando', en eso baja una amiga de él con un vestido de novia y me lo enfundan, me dan un ramo y me hacen subir las escaleras".

Señaló que al entrar al lugar, "a lo lejos veo un cuate, vestido de padre, yo no conocía a este cuate". Victoria Ruffo asumió que se estaban casando, "hubo argolla y todo el rollo, comimos pizzas y de ahí corrimos al Ángel de la Independencia a tomarnos unas fotos".

Para su sorpresa, luego de la fiesta, Eugenio Derbez le hizo saber que no había sido una boda: "me dijo coraje, dije: 'pues cara de qué me vieron', pero para mí era mi boda, entonces él dice que era una especie de regalo, de sorpresa, pero que obviamente pues no era un matrimonio, yo era a lo mejor muy inocente, muy ignorante, pero pensé que me estaba casando".

La versión de Eugenio Derbez sobre la "boda falsa"

Por su parte, el protagonista de la serie "La Familia P. Luche", mencionó en su charla con Yordi Rosado, que cuando Victoria se fue a vivir con él al estar embarazada, le hizo la propuesta de comunicarle a la prensa de espectáculos que se habían casado. Aunque era una mentira, el comediante compró unos anillos de compromiso.

Ante esto, organizó una "fiesta de disfraces tipo boda". Rentó un salón en un hotel y dispuso de un menú de pizzas y hamburguesas. Aseguró que Victoria Ruffo sabía que se trataba de una simple celebración entre amigos.

"Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, porque esto no lo sé yo, que el abogado le ha de haber dicho: '¿cuándo se divorciaron? Porque yo leí que se casaron, lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó', entonces cuando me llega a mí esta noticia yo no lo podía creer".

Cuando surgió el rumor de la boda falsa, "yo dije: ¿quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a Victoria Ruffo?'". Reiteró que solo fue una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos, "y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia completa".