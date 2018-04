Marco Antonio Regil y su clara confesión sexual (VIDEO)

Marco Antonio Regil se encuentra en una nueva etapa al formar parte del panel de conductores del matutino "Uno nuevo día" de la cadena Telemundo.

Es la primera vez que vemos a Marco Antonio Regil al frente de un formato de este tipo y estilo; recordemos que ha sido en show como “100 mexicanos dijeron” o “Atínale al precio” donde ha conquistado con su carisma.

Si creías que sabías todo sobre Marco Antonio Regil, pon atención a una confesión sexual que hizo recientemente en el programa "Un nuevo día".

Su compañera Rashel Díaz, en pleno debate acerca de los pasos que habría que seguir para tener una cita exitosa, le preguntó si creía beneficioso o correcto tener sexo durante la primera cita.

Marco Antonio Regil no solo respondió que no, sino que recomendó no tener sexo hasta después de tres meses.

Yo recomiendo ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Si tú quieres saber cómo mujer si a un hombre le interesas de verdad tres meses sin sexo”

Asimismo comentó:

“Si te aguanta tres meses sin sexo es que de verdad le interesas. Si va a desayunar contigo, si va a hacer cosas donde no hay posibilidad de sexo y sigue contigo le interesas de verdad”, agregó.

La respuesta de Marco Antonio no solo tomó por sorpresa a su compañera Rashel Díaz, sino que también generó división de opiniones en las redes sociales a favor y en contra.