Marco Antonio Regil apoya la denuncia hecha por Eugenio Derbez

Marco Antonio Regil se unió al llamado que hizo recientemente Eugenio Derbez, donde dio a conocer las condiciones en las que trabaja el personal médico en el Hospital General de Tijuana, ante la contingencia por la pandemia de Coronavirus (COVID-19). "¡Emergencia en Tijuana!", expresó el conductor de televisión en sus redes sociales.

"Urge ayuda para el Hospital General de Tijuana. Lo que dijo Eugenio Derbez es 100 por ciento verdad, yo corroboré la información con médicos que están viviendo como en zona de guerra. ¡Por favor ayuda! Yo ya lo hice. La liga para donar está en mi bio", comentó Marco Antonio Regil.

Asimismo el presentador de televisión compartió en sus redes sociales, una cuenta para hacer donativos con el propósito de financiar equipo médico y utensilios de protección necesarios, para atender a casos confirmados con Coronavirus. "Fue Beatriz Acevedo quien me compartió la cuenta de una amiga de ella, que es la Chef Marcela Valladolid y ella abrió un go fund me para recibir donaciones".

Escuché de viva voz de algunos médicos que dicen 'esto es como una zona de guerra', es un desastre, los médicos están gastando sus sueldos para comprar mascarillas, guantes, batas, cosas básicas que deberían tener en el hospital.

"Pero el tema es que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando a que alguien se los dé, sino nosotros como ciudadanos una vez más tenemos que ayudar".

El pasado fin de semana Eugenio Derbez leyó en sus redes socialesun escrito de un amigo suyo, trabajador de la instancia de salud, quien señaló que la pandemia por el COVID-19 se ha salido de control en ciertos puntos del país y los médicos, carecen de insumos para llevar a cabo su labor.

Posteriormente Desirée Sagarnaga Durante, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Baja California y San Luis Río Colorado, aseguró que Eugenio Derbez estaba difundiendo información falsa y que en la entidad, todo está controlado y funcionando correctamente.

