Marco Antonio Regil revela quiénes han sido sus novias y por qué no se ha casado

México. Marco Antonio Regil fue el invitado especial de Yordi Rosado en su canal de YouTube y compartió los nombres de algunas de las novias que ha tenido, también por qué no se ha casado.

Marco Antonio Regil ha tenido varias parejas del mundo del espectáculo y una de ellas fue Adamari López, actriz y conductora puertorriqueña, pero terminó con ella porque no le gustaba que hacía escenas candentes en sus novelas.

“Duramos como 3 meses, pero no me gustaba porque esa es mi boquita, ¿por qué me la andan besando?”, dice Regil a Yordi al recordar el motivo por el cual terminó con Adamari.

La actriz y conductora Silvia Salgado fue otra de las parejas sentimentales de Marco Antonio, pero entre ambos hubo problemas de conexión entre pareja, por eso el romance se terminó años atrás. "Éramos como agua y aceite, teníamos un estilo de vida distinto."

Foto de Instagram

La reina de belleza Laura Elizondo también ocupó en su momento un lugar importante en el corazón del famoso comunicador. "No nos casamos por mi culpa, yo por inmaduro, si pudiera regresar el tiempo me hubiera casado con ella", revela Marco Antonio.

Marco Antonio Regil siempre ha sido reservado en lo que se refiere a su vida privada, y no ha podido evitar rumores respecto a sus preferencias sexuales, y a Yordi también le confiesa que nunca se ha sentido atraído por alguien que no sea una mujer.

"Me he enamorado de amigos, pero en forma de amistad. Me gustan las mujeres femeninas, los tacones, faldita, el cabello largo, entonces yo veo eso y me derrito”, señala.

El conductor de 100 Mexicanos Dijeron se dice abierto a las distintas posibilidades del universo. Puede casarse y tener hijos o bien unirse con una mujer que no quiera hijos.