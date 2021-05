Marco Antonio Regil rompe en llanto al dar a conocer la muerte de su amado perro Bernie (VIDEO)

El conductor de televisión mexicano Marco Antonio Regil compartió una muy triste noticia con sus miles de seguidores: la muerte de su amado perro Bernie. Desde que lo adoptó al encontrárselo en la calle, se volvieron grandes amigos y fueron inseparables hasta el último momento. De acuerdo con el ex presentador del show "Atínale al precio" y "100 mexicanos dijeron", su mascota falleció por un ataque al corazón.

Marco Antonio Regil, primo de la actriz mexicana Bárbara de Regil, realizó un Instagram live junto a Bernie ya sin vida y no pudo evitar romper en llanto al dar a conocer lo que había pasado.

Acaba de pasar algo que sabía que iba a pasar pero no esperaba que hoy, Bernie se acaba de morir, se nos fue.

Unos meses antes Bernie había sido sometido a una cirugía por una afección cardíaca, la cual había dejado a la mascota de Marco Antonio Regil muy débil.

El también activista y defensor de los derechos de los animales, comentó que un amigo sacó a pasear a Bernie. Cuando estaban en el parque, de un momento a otro Bernie cayó al suelo. Ante esto la persona que lo había sacado a pasear, le habló desesperado a Marco Antonio Regil. "Lo tratamos de revivir, le dimos masajito a su corazón...se nos fue el niño Bernie".

Asimismo el presentador de televisión de 51 años de edad y originario de Tijuana, Baja California manifestó en la transmisión que hizo en su cuenta de Instagram: "estamos muy tristes, como sé que ustedes lo adoran, lo aman, y han seguido su historia desde que lo adopté en la calle, ha sido el perrito de todos, como dicen ustedes".

Agradezco haberlo encontrado, que me ayudó, estuvo conmigo cuando mi mamá falleció, fue un angelito que vino a ayudarme, me ayudó a salir de una depresión muy fuerte, me enseñó muchas cosas.