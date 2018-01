Marco Antonio Regil y su temor tras la muerte de su mamá

A casi un año del fallecimiento de su mamá, Marco Antonio Regil confiesa que aunque intenta no recordar los momentos difíciles que vivió su señora madre durante varios años a consecuencia del Alzheimer, ha creado consciencia acerca de esta enfermedad y uno de sus mayores miedos, es que él pueda padecer exactamente lo mismo cuando sea un hombre mayor.

Durante un breve encuentro con la prensa tras ofrecer una de sus acostumbradas charlas motivacionales en Chicago, el conductor de la eterna sonrisa, reveló que ha estado investigando sobre la posibilidad de realizarse un estudio que determine qué tan posible es que herede el padecimiento de doña Irma Sánchez.

“Son de los miedos más grandes que tengo como hijo. En la familia no existen los antecedentes de Alzheimer, mi mamá fue la primera que lo tuvo, entonces eso me da cierta tranquilidad”.

“Sé que hay una prueba médica para ver si hay alguna probabilidad de que yo lo tenga y me la pienso hacer el año entrante, sin duda alguna”, comentó Marco Antonio Regil.

Recordemos que a principios de febrero del año pasado, Marco Antonio Regil nos rompía a todos el corazón, al compartir a través de sus redes sociales que era cuestión de unos días para su mamá, cerrara sus ojitos para siempre.

Doña Irma Sánchez estaba en la etapa final del Alzheimer.

En aquel entonces comentaba:

“Le hicieron una prueba por su estado mental, para saber si podía comer, si podía tragar, si podía consumir alimentos, y ahí se llegó a la conclusión de que ya no puede se le va parte a los pulmones. Entonces hablé con el doctor y me dijo que ya era la etapa final, que así pasaba y que no había nada más que hacer, que solamente había maneras de prolongar su vida de vida de artificial”.

“Yo hablé con ella de esto hace muchos años atrás, y lo hablé con mis hermanos, y estamos de acuerdo en que no tiene sentido hacer cosas así, hay que dejarla ir".

Por otra parte, hace unos días el conductor compartió en sus redes sociales una fotografía en la que dio a conocer que durante la Navidad estuvo acompañado por su prima, la actriz Mónika Sánchez y provechó la oportunidad para ver una obra de teatro con ella y de paso consentir a sus sobrinos.

"Hoy me enfoco en agradecer y celebrar a quienes están aquí para no perderme en pensamientos tristes por los que no están. A mi mamá le mando amor y la extraño, y al mismo tiempo doy gracias por estar al lado de mi hermosa prima Mónika Sánchez por haber sido siempre una hermanita y amiga Te adoro prima ¿Y tú, a quien recuerdas con amor y a quien celebras tener hoy a tu lado?".