Marco Antonio Solís, El Buki, sigue haciendo palpitar corazones con su EP "Qué ganas de verte"

Canciones como "Tu cárcel", "Mi eterno amor secreto" o "La venia bendita", en voz de Marco Antonio Solís, nos han deleitado los oídos y siguen haciendo palpitar los corazones de miles de personas. Ya son 45 años de una intachable trayectoria artística del cantante y compositor mexicano.

Una vez más podemos escucharlo con nuevas canciones en la radio, en plataformas digitales y ser testigos de que El Buki, sigue siendo y será por siempre El Buki. "Es motivo de orgullo, de gratitud desde mi corazón, poder presentar una canción nueva una vez más al público de este servidor", expresó con muchos sentimientos encontrados.

Marco Antonio Solís, El Buki, presentó su nuevo EP "Qué ganas de verte", con cinco canciones inéditas, todas de su autoría y con el acompañamiento del Mariachi Sol de México. Debate estuvo presente en su conferencia de prensa que se llevó a cabo en una conocida zapatería en la ciudad de Los Ángeles, California.

Tuvimos el privilegio de preguntarle: "¿cuál es el efecto que espera que tengan las canciones de su nuevo EP en todas las personas que las escuchen?". El cantautor originario de Ario de Rosales, Michoacán, nos respondió:

Está en manos de ellos, de sus oídos, en sus sentimientos, como las asimilen, las acepten, ahí sí yo no tengo ningún control, la verdad, ojalá que les gusten, es mi deseo.

Marco Antonio Solís agradecido por todo el apoyo del público durante 45 años. Foto: cortesía Alma Salomón

El nuevo EP de El Buki es para disfrutarse de principio a fin, ya sea solo o acompañado. El primer sencillo "Se veía venir", se apoderó de los primeros lugares de varios charts de Billboard. "Qué ganas de verte" es una invitación para verse de nueva cuenta, después de un tiempo de no verse con la pareja "o puede aplicarse también a otros conceptos, ganas de ver a alguien que amas, alguien que extrañas", mencionó el intérprete de 61 años de edad.

"El remedio de mi mal", otro de los temas de su EP, es un bolero al estilo de Javier Solís, de quien es "un admirador eterno". Una de sus canciones favoritas de esta nueva producción es "Aquí te espero" (otro bolero) y por último "Mi rechazo", una canción de amor en contra de ellas o contra ellos, "de acuerdo a lo que se apropie más, una canción muy mexicana".

Todo el disco está hecho con mucho amor, muy mexicano, es para disfrutarlo en casita, con una cervecita, con los amigos o donde usted quiera, ojalá les guste, con mucho amor para ustedes de su servidor Marco Antonio Solís.

Algo que hace aún más especial el EP "Qué ganas de verte", es que fue grabado a la antigua. "Lo hicimos como se grababa antes, el mariachi en vivo, de una sola toma, el mariachi lo grabó tal cual, a veces se graba por partes, todo el mariachi juntito tocando al mismo tiempo y así era antes, ese sonido también debe escucharse, tiene un sonido diferente, un sentir diferente".

Los arreglos del EP estuvieron a cargo del maestro José Hernández, del Mariachi Sol de México; fue grabado en un estudio de Los Ángeles, California. Todo comenzó hace un par de años, cuando Marco Antonio Solís escribió la canción "Se veía venir".

"Llegó como llegan las canciones de este servidor, por inspiración, yo no soy constructor de canciones, llega por inspiración a mis manos, a mi mente, a mi alma y empiezo a transcribir, así llegó esta canción, fluyó muy rápido". Asimismo, manifestó escribir sus canciones sin tanta pausa, fluyen rápido y simplemente se dan.

No solo escribí esto, sino que me dio por escribir todo un álbum de canciones rancheras, con el acompañamiento del mariachi, empecé a escribir una y otra.

El Buki compartió su sentir por la fantástica recepción que tuvo el sencillo "Se veía venir", el cual logró posicionarse en las radios de México y Estados Unidos. "Hace mucho tiempo que no me escuchaba en la radio con una canción nueva", expresó con felicidad.

Para esto, hubo gran equipo detrás como la casa disquera Gerencia 360, "quienes llevaron la canción a donde debía estar, obviamente sin el apoyo del público no hay nada, estoy gratamente agradecido por este hermoso detalle, haber podido escuchar una nueva canción de Marco Antonio Solís en la radio frecuentemente y no solamente eso, llevarla al primer lugar".

Durante la conferencia de prensa dio a conocer una estupenda sorpresa: ¡el lanzamiento de un nuevo álbum de baladas características de Marco Antonio Solís! "Hay un público en Latinoamérica que espera este tipo de canciones, el romanticismo de Latinoamérica es único", externó el cantante, agregando que las canciones de este esperado álbum, son tipo "La venia bendita".

Por otra parte, la industria musical y el público han gozado de una reunión histórica. Luego de 25 años de su separación, Los Bukis volvieron a los escenarios con la gira de estadios "Una historia contada", por algunas ciudades de Estados Unidos. Un tour sin precedentes que sucede en medio de la pandemia y que quedará en la memoria de su público para la posteridad.

Sobre este reencuentro con sus amigos de Los Bukis, Marco Antonio Solís comentó: "es algo maravilloso lo que ha sucedido con nosotros, es una catarsis, nos abrazamos como no tienes idea, compartimos en estos días y en estos tiempos, como no lo habíamos hecho en los últimos siete u ocho años de aquella época, aquello se convirtió en un ritmo de trabajo, en una maquinaria y dejamos de darnos abrazos, dejamos de hablarnos como nos hablábamos en un principio".

Hoy cada uno de los integrantes de Los Bukis, tienen una madurez que no tenían hace 25 años. "No somos los de aquellos años, estamos más sensibles, más identificados con lo que somos y más humanos, las conversaciones que hay en camerinos, entre nosotros, las anécdotas, son tiempos que yo no cambiaría por nada, lo que pasa detrás del escenario es grandioso".

Asimismo el cantautor se mostró fascinado por la lealtad que miles y miles de personas siguen teniendo con ellos. Una muestra clara, los Sold Out de los conciertos del tour.

"Nunca imaginé que la fidelidad del público de Bukis fuera tan grande, una espera de 25 años, yo pensé que muchos temas ya se les habían olvidado, a mí ya se me estaban olvidando (risas), el público empezó a corear, la gente se expresó, lloró, fue maravilloso eso para nosotros, esto merece un aplauso a todo el público, lleno de gratitud por parte de cada uno de mis compañeros, muchas gracias".

