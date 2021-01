Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, narra su horrible experiencia con el Covid-19

Antes de finalizar el 2020 la hermosa cantante Maribel Guardia dio a conocer a través de sus redes sociales, que su esposo Marco Chacón y ella se habían contagiado de Covid-19. Hoy en día afortunadamente ya están bien de salud. El Abogado especialista en propiedad intelectual, perteneciente a una importante firma de México, contrajo el virus al no querer dejar sola a su esposa durante al enfermedad, siendo él quien tuvo mayores complicaciones, llegando a pensar en la muerte.

En un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Marco Chacón (quien también es el representante artístico de su esposa Maribel Guardia y de su hijo Julián Figueroa), expresó que "hay que tenerle respeto a esta enfermedad, hay que tenerle cuidado, no tiene miramientos esta enfermedad y cuando te pega...de verdad los días malos que pasé no se los deseo a ningún enemigo".

El esposo de Maribel Guardia, originario de Costa Rica, contó que durante sus días enfermo el problema más grande que tuvo, fue un hipo muy extraño que da a causa del Covid-19, que consiste en cinco contracciones de tórax con episodios de reflujo, "que en el quinto que te atoras, te estás ahogando y no para, y así estás cinco horas".

Además de eso Marco Chacón tuvo pulmonía y problemas al bajar su oxigenación: "pasé tres días muy complicados, dejé de comer tres días, todo me lo pasaba por vía (intravenosa) y conforme me fue bajando el hipo empecé a mejorar", sin embargo, continuó con dificultades para respirar, al grado de que estuvo apunto de ser hospitalizado. (¿Por qué Maribel Guardia dice que su hermana es su mamá?).

Como secuelas el abogado costarricense ha tenido terribles punzadas en los músculos, asimismo le salió en su espalda un sarpullido parecido al sarampión. El también Maestro en Derecho Corporativo por La Universidad Anáhuac, confesó que llegó a pensar en la muerte.

Cuando yo estuve en mis dos peores días dije, 'Dios mío, yo esto lo tolero, lo aguanto, lo soporto, pero Dios, si me faltan los dos peores días, no voy a aguantar', y como no sabes a ciencia cierta en que día estás, si lo pensé, dije: 'si estoy empeora, me voy a morir'. Gracias a Dios, bendito sea Dios que no empeoré y empecé a mejorar.