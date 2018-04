Marco Treviño, un maestro de la actuación que da cátedra en la TV

Ciudad de México.- Uno de los actores más talentosos y reconocidos en el mundo de la actuación en México es sin duda Marco Treviño. Lo hemos visto en papeles sumamente importantes tanto en cine, televisión y teatro, él se siente agradecido con todo lo que ha vivido en su carrera.

Actualmente lo podemos ver en dos producciones de las cuales asegura sentirse bendecido, por un lado interpreta a Manuel dos Puertas, padre de la caprichosa Mara en Educando a Nina de TV Azteca y por otro, al director de la Cruz Roja en la serie Paramédicos de Canal Once.

"Me siento muy orgulloso porque algo muy complejo y difícil para los actores en México es poder hacer trabajos que te permitan ser congruentes con tu pensar y en este caso los dos trabajos me lo están permitiendo y lo estoy disfrutando mucho".

En el caso del proyecto de TV Azteca es su regreso a la comedia, desde que hacía teatro en Guadalajara, su ciudad natal, no había participado en algún proyecto cómico.

"Yo estoy muy contento, me estoy divirtiendo muchísimo, es un tono que hacía muchos años que no manejaba, entonces esto me viene a refrescar mucho. El equipo con el que estoy trabajando es maravilloso y eso se agradece infinitamente porque no siempre tienes un grupo de compañeros con los que puedas fluir y divertirte de la manera en lo que lo estamos haciendo".

Muchos actores incluyendo a Marco han sorprendido a propios y extraños porque no son comediantes y han sacado su trabajo adelante.

"Trabajar con Rodolfo Valdés es muy divertido, el trabajo que está haciendo es sensacional, extraordinario, desde el primer día me quedé con la boca abierta con el trabajo que estaba haciendo. Martha Cristiana es adorable y Cynthia Rodríguez también está haciendo un gran trabajo, hacer estos dos personajes tan distintos y al mismo tiempo tratar de imitar uno del otro es muy complicado y ella lo está logrando de una manera muy efectiva".

LA RECEPCIÓN

Aunque Marco no se considera un webstar y confiesa que esta fuera de ese perfil, afirma que sus seguidores sí le escriben felicitándolo por este proyecto y para su sorpresa, recibió un comentario de quien menos se imaginaba.

"Me encontré a un compañero que considero que es muy serio, ortodoxo en esta cuestión de la actuación y dice que estaba viendo Educando a Nina y que le estaba encantando, que se moría de risa de todas las cosas, las tonterías que hacemos en escena.

Educando a Nina es una adaptación de un proyecto argentino del mismo nombre, los escritores mexicanos hicieron una modificaciones en los guiones y Marco comparte que estas modificaciones fueron mínimas.

"Algo que yo agradezco infinitamente en este caso es que la adaptación es mínima, la adaptación es en cuestiones de la tropicalización, es solo en los casos que se requiere como las referencias geográficas o las referencias sociales o culturales y algunas palabras, pero lo que he visto es que se está respetando prácticamente el 100% de los guiones originales y eso se agradece mucho, además están muy bien escritos, es uno de los textos con el que he trabajado mejor escrito".

LA TELEVISIÓN HOY EN DÍA

Para el actor no sería mucho problema si después de esta telenovela llega otra comedia a su carrera, él lo tomaría con los ojos cerrados.

"Creo que estar paseando por los géneros es ideal, digo no estoy cerrado a hacer una comedia luego luego, pero todo depende de la industria, de la oferta y la demanda".

Y en cuanto a la televisión, asegura que para todos es una muy buena escuela de actuación.

"Como soy de Guadalajara, venía gente de allá y me tomaban como el decano de los actores tapatíos, se acercaban mucho a mi a preguntarme y que los orientara y me acuerdo que una amiga me dice -oye quiero saber, quiero que me orientes en teatro o en cine, en televisión no porque la televisión a mi me parece que sólo se hacen porquerías- y le dije -haber ¿eres actriz? entonces puedes hacer teatro, cine y televisión, mira yo he visto verdaderas porquerías en teatro, cine y televisión y he visto verdaderas maravillas en teatro, cine y televisión, no es el medio, no es el formato el que determina la calidad de una producción, lo determina la gente que está trabajando ahí, el único consejo que te puedo dar es que haciendo teatro, cine o televisión, tienes que hacerlo lo mejor que puedas, así estés en la peor telenovela, en la peor obra de teatro o en la peor película, tú tienes que hacer tu trabajo lo mejor que tu puedas porque eso te va a garantizar que te valla bien y tu grano de arena es la calidad que le estás entregando al productor-".

"Entonces este desprecio que luego han hecho algunos compañeros actores por la televisión o la telenovela es infundado por un lado y es originado en un prejuicio y cuando no conocen y tienen la experiencia de la televisión terminan enamorados, yo te lo puede decir sin ningún temor a equivocarme, haber hecho telenovelas y televisión en general, para mi ha sido el mejor taller actoral para actores conscientes".

El actor también es una cara muy conocida en cine y admite que hoy día no es el séptimo arte quien le da más proyección a un actor.

"Esto del cine y la cotización está cambiando, ahora la televisión a través de las series es lo que está empezando a cotizar, a proyectar a los actores. En México sólo una o dos películas al año tiene éxito y sólo una proyecta actores, ósea tenemos ahí el caso de grandes talentos como Luis Gerardo Méndez y Karla Souza que fueron proyectados de una manera impresionante por Nosotros los Nobles, con esa película tuvieron para irse al cielo, que eso igual no hubiera pasado en la televisión, sin embargo cada vez más la televisión va ganando terreno en ese sentido y creo que es importante estar".

LO QUE GENERA LA TELEVISIÓN

"Algo que me llama mucho la atención es que Paramédicos tiene un fondo humano muy trascendente como dato ejemplar, a partir de la primer temporada la matricula de Cruz Roja subió un 25%, eso es trascendente y la consciencia social empieza a cambiar y cada vez hay más seguidores de la serie. Algo que me hace sentir muy orgulloso en este momento es que al mismo tiempo de que estamos al aire con Paramédicos y con Educando a Nina que en un principio yo pensé que iba a ser una comedia ligera y simple, resulta que es una comedia profunda y humana porque si sabes leer o ver entre líneas, vas a ver una crítica social muy fuerte en Educando a Nina y donde los valores más importantes los tiene Nina y todos los personajes que están a su alrededor son personajes de una u otra manera corrompidos, con valores distorsionados y la que se supone que se tiene que educar, termina educando a los demás".