Marco de la O: nadie mejor que yo para interpretar a El Chapo

Para el actor Marco de la O, protagonista de la serie "El Chapo", el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera representa un personaje icónico de la cultura y de la historia mexicana y para él, interpretarlo, fue una oportunidad increíble como actor pero también una tarea sumamente difícil.

Una publicación compartida de Marco De La O (@marcodelao) el 2 May, 2018 a las 11:16 PDT

En entrevista en la alfombra de los Premios Platino, Marco de la O argumentó:

No hay margen de error, hay que hacerlo bien porque el público te lo exige y ésa es la presión que yo tenía. Creo que lo hice bien y que no pudieron escoger a nadie mejor que yo.

Marco de la O insistió en que la producción de "El Chapo", nunca ha querido hacer una apología de este personaje de la realidad nacional, sino que buscaron en todo momento construir un personaje humano que representara el bien y el mal.

"Al final de cuentas es un tipo que no tuvo oportunidades, en un México donde no hay oportunidades. No es justificable lo que hizo pero te hace pensar como espectador y eso queríamos, que el público hiciera su propio juicio de valor", resaltó.

Marco de la O dijo que en julio se estrenará la temporada 3 de "El Chapo", serie producida por Netflix y Univisión, y que ésta será la última emisión del programa que retrata la vida y obra del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.

✌♂️ Una publicación compartida de Marco De La O (@marcodelao) el 19 Abr, 2018 a las 9:47 PDT

Al preguntarle si ha sido contactado por "El Chapo" Guzmán o si tiene noticia de que éste haya visto su actuación, Marco de la O dijo que no ha sido así.