Marcos Valdés arremete contra su tía Felicia Garza, la llama drogadicta, ratera e inhumana

México. Los problemas y males entendidos entre el actor y conductor de televisión Marcos Valdés y Felicia Garza (antes Felipe Gil), sobrino y tía respectivamente, están a la orden del día.

Ahora Valdés arremete en contra de Felicia Garza y la llama drogadicta, ratera y refiere de ella un comportamiento inhumano ante la muerte reciente de su señora madre.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, Valdés fue entrevistado en Ciudad de México y cuestionado respecto a si ya solucionó sus problemas con Felicia,y al parecer no ha sido así.

Valdés despotrica en contra de su tía Felicia, puesto que ella en una reciente entrevista señaló que supuestamente su recientemente fallecida hermana Rosa María Bojalil, sufrió malos tratos por parte de su espos e hijos, entre ellos Marcos.

Felicia Garza provoca el enojo de su sobrino Marcos Valdés con una serie de declaraciones sobre la familia. Foto de Instagram

Tal declaración molestó a Marcos, por eso refiere lo siguiente al periodista que le hizo saber lo que Felicia dijo de él: "Ya te dijo que se acostó con la abuela de sus hijas?, ¿ya te dijo todo lo que le robó a mi abuela cuando perdió su casa mi abuela?, ¿ya te dijo toda la droga que se metió?."

Valdés, hijo de Manuel "El Loco" Valdés, quien murió en agosto de 2020, deja muy mal parada a Felicia ante los medios, puesto que también dice de ella que sería interesante que hablara sobre lo que ha hecho durante toda su vida.

"Que le pregunten cuáles de sus hijas le hablan, muchas le dejaron de hablar, muchos nietos ni los conoce”, expresa Marcos enojado porque Felicia ha alzado la voz en su contra, cosa que no le pareció.

Además, Marcos hace público que es Felicia quien nunca estuvo al pendiente de la salud de su hermana Rosa María, jamás la fue a ver mientras estuvo enferma y tampoco acudió a una de sus misas, tras haber perdido la vida.

"Yo no me imagino que tú dejes a tu hermano muriéndose en el hospital”, dice, y con ello da a entender que Felicia se portó de manera inhumana con su propia sangre, por si fuera poco, económicamente no colaboró y salieron adelante como pudieron.

"No dio un peso cuando mi mamá estábamos urgentes de dinero, cuando critiques hazlo frente al espejo, porque para criticar y destruir a mi familia, no se vale. No criticamos cuando traemos un pasado turbio”, reitera también.

Finalmente, Marcos Valdés opina que Felicia lo que buscaba era cámara o quizá lucirse y le resulta difícil creer lo que ha sabido respecto a las declaraciones de él en contra de su propia familia, pese a lo que le han apoyado en todo.