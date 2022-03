Marcos Valdés, hijo de "El Loco" Valdés, apoya a Sasha Sokol y describe a Luis de Llano como "patán"

El actor y cantante mexicano Marcos Valdés mostró su apoyo a Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, luego de dar a conocer el supuesto abuso sexual del cual fue víctima, señalando como su agresor al productor musical Luis de Llano.

El hijo del fallecido comediante y actor Manuel "El Loco" Valdés (de la época de oro del cine mexicano), describió a Luis de Llano como un "prepotente" y "patán". En una entrevista con el reportero de espectáculos Marco Antonio Silva, manifestó:

Yo me reservo mi opinión con respecto a Luis de Llano porque es un patán, es una persona grosera, es una persona prepotente, es una persona que ojalá pague todo lo que debe.

Hace varios años, Marcos Valdés trabajó con el también productor de televisión y contó que lo vetó. "Cuando le pedí permiso para hacer unas fechas cuando estaba haciendo 'Alcanzar una estrella', me hizo regresarme de Chihuahua para grabar una escena de un teléfono que era en la mañana, y me la pasó a la tarde para que perdiera el vuelo".

Marcos Valdés reiteró que quien fuera uno de los productores más poderosos de Televisa, "es una persona prepotente en toda la extensión de la palabra, no es una persona linda, no es una persona con la que puedas trabajar, no es una persona buena, no es una persona que te quiera, es una persona que te utiliza".

Sobre la denuncia que hizo Sasha Sokol, el sobrino del actor Ramón Valdés (el recordado "Don Ramón" de la serie "El chavo del 8"), externó que las personas que abusan de los menores, deben pagar, "no importa la edad, no importa el tiempo".

Mencionó que no tenía conocimiento de la relación que tuvo la ex Timbiriche con Luis, "pero ahora que me entero me da mucha pena y apoyo a Sasha".

El pasado Día internacional de la mujer, Sasha Sokol hizo la siguiente confesión sobre Luis de Llano:

Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá.

¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad.

¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre.