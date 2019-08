Maren Morris pega con fuerza gracias a la música country

Maren Morris tiene la oportunidad de ganar hasta ocho trofeos, incluido el álbum del año a través de los Premios de la Asociación de Música Country del 2019, gracias a su trabajo como artista, compositora y productora.

Con el éxito de su álbum "GIRL", que Morris coprodujo, la ganadora del Grammy obtuvo nominaciones como single del año, canción del año y vocalista femenina del año. La canción principal del álbum, que Morris coescribió, encabezó la lista de música country de Billboard este año, la primera mujer solista tuvo un éxito número 1 en esa lista en más de un año.

Los CMA también anunciaron el miércoles que Dan Smyers de Dan + Shay podría ganar hasta seis premios de trabajo como artista, coproductor de su tercer álbum homónimo y como co-escritor de su éxito crossover, "Speechless". Shay Mooney del dúo ganador del Grammy obtuvo tres nominaciones, incluido el dúo del año.

Carrie Underwood regresó a la categoría superior, artista del año, por primera vez desde 2016, junto a Garth Brooks, Eric Church, Chris Stapleton y el ganador del año pasado, Keith Urban. No hubo mujeres nominadas en la categoría superior en 2018 y 2017.

La canción más grande de 2019, "Old Town Road" del rapero Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, competirá por un evento musical del año, y también ganará una nominación para Trent Reznor de Nine Inch Nails, que figura como coproductor. del éxito No. 1 ("Old Town Road" muestra Nine Inch Nails "34 Ghosts IV").

La nominación es la primera de Cyrus desde que su propio éxito de baile country, "Achy Breaky Heart", fue nominado en 1992.

Los hermanos Osborne recogieron cuatro nominaciones, incluidas dos por su colaboración con Dierks Bentley en "Burning Man"; uno para "All My Favourite People", un dúo con Morris; y dúo del año.

Brooks & Dunn recibieron sus primeras nominaciones a CMA desde 2010: recogieron nominaciones para dúo del año y evento musical del año para una nueva versión de "Brand New Man" con Luke Combs. El dúo veterano, que lanzó un álbum de éxitos de colaboración este año, tiene un récord de 14 victorias para el dúo del año.

También haciendo historia este año está Jenee Fleenor, una violinista que es la primera mujer en ser nominada para músico del año, una categoría que comenzó en 1988.

Underwood regresará para organizar los CMA, que se transmitirán en vivo el 13 de noviembre en ABC. Dolly Parton y Reba McEntire se unirán a Underwood como anfitriones especiales invitados en el Bridgestone Arena en Nashville, Tennessee.

