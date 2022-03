Margarita, "La Diosa de la Cumbia", confiesa que su padre abusó de ella cuando era niña

México. Margarita, "La Diosa de la cumbia" revela que en su infancia fue abusada sexualmente por su padre. La cantante colombiana tenía 14 años de edad cuando vivió tal experiencia que la marcó de por vida.

En entrevista con Ventaneando, Margarita, quien actualmente tiene 61 años de edad, señala también que años después su hermana le confesó que el mismo familiar había abusado de ella.

“Yo era una niña muy feliz hasta que un día a mis 14 años me doy cuenta que mi papá tiene una novia, se me vino el mundo abajo. Esa niña que era feliz, inocente y tenía todas esperas y sueños se vino abajo porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no y me lo guardé”, cuenta Margarita a Ventaneando.

Margarita amplía tal información y señala que su papá se enfermó cuando tenía 39 años de edad y tras la fuerte desilusión que tuvo por el noviazgo que descubrió, entonces fue que él abusó de ella.

“El tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada. En mi época lo que sentíamos era culpa”, dice Margarita, cantante de temas musicales como Qué bello y La robamaridos, quien radica en México desde varios años atrás.

Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria es el nombre real de esta simpática señora que es originaria de Medellín, Colombia, y ya está nacionalizada mexicana, además canta cumbia, bachata, boleros, vallenato y música tropical.

Margarita, "La Diosa de la cumbia", se ha convertido en una de las cantantes más queridas y admiradas principalmente en el género de la cumbia en México, USA y otros países donde ha llevado sus espectáculos musicales.

Dejó la Sonora Dinamita y firmó con Discos Peerless para grabar con su propio grupo “Margarita y su Coco Loco”, que solo duró 2 años como tal y que después conoceríamos como la “Sonora de Margarita”.

Margarita fue la vocalista durante varios años de La Sonora Dinamita y desde 1990 inició su carrera en solitario, triunfando de inmediato por su gran carisma, voz y estilo que tiene para interpretar.