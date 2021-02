Margarita Magaña con ropa interior de encaje encaje le llueven halagos

Belleza y elegancia es lo que le sobre a Margarita Magaña de 41 años de edad y es que hace varios años la actriz posó en lencería de encaje al igual que otras famosas, pero lo que sus fans notaron es que cada pose que hizo la mujer, la realizó con un porte único, pues quería brillar para la revista de caballeros para la que posó hace años.

En la foto se le puede ver con un conjunto púrpura con el cual desató la locura, pues resaltó muy bien con su color de piel, además portó unas zapatillas demasiado altas en color negro las cuales le dieron mucha presencia al igual que los personajes que ha tenido en la pantalla chica los cuales en su mayoría han sido como villana, algo que le fascina a la actriz originaria de la Ciudad de México.

Lo que al público siempre le ha gustado de esta bella actriz es que siempre ha mantenido esa frescura como si se tratara de una jovencita, es por eso que siempre la dan personajes de estudiante algo que la ayuda mucho en su carrera, pues los personajes maduros aún no son parte de Margarita Magaña, quien es descrita por sus compañeros como una mujer muy profesional en todo lo que hace.

"Hola bien guapísima y hermosa", "En esta foto, te vez como "Mariana" en la pequeña traviesa!", "Cuidate mucho, saludos y abrazos desde el otro lado del país, desde La Paz", "Margarita mis mejores deseos y bendiciones para ti siempre te desearé todo lo mejor", "@magategui te queremos mucho también mi hermosa cuíde se también", le escriben a la actriz.

Otra de las cosas por las que Margarita Magaña es muy querida en el mundo del espectáculo es porque no se mete con nadie, es decir a la actriz nunca le han gustado los problemas, por lo que trata de que los medios siempre hablen de su trabajo y no de su vida privada, pues no le gusta para nada involucrar ese tipo de temas en la pantalla chica.

Para quienes no lo saben Margarita Magaña ya es madre de tres hijos, quienes son muy populares en redes sociales, pues aunque aparezcan poco son la sensación cada que la mujer aparece con ellos, pues ya están muy grandes y cada vez más se parecen a ella, pero eso no es todo, pues siempre han demostrado los buenos modales que tienen al igual que la actriz.

Margarita Magaña con su ropa de encaje/Instagram

Aunque Margarita Magaña se encuentra alejada del mundo de las telenovelas desde hace tiempo, la hemos visto muy activa en Instagram, donde comparte proyectos muy importantes para ella, quien es una mujer multifacética, además de dar tips de todo tipo para sus seguidores.

Hola! Esta sopa mi madre para todo la hacía. Que si estaba enferma, sopa. Que si había llegado tarde de trabajar sopa, que si estaba triste sopa. Etc! Tal vez ya saben a que sabe! Pero a mi me sabía a bienestar! Jajaja! Y como los quiero se las comparto! cuídense!, escribió Margarita Magaña sobre una sopa que preparó.

Cabe mencionar que una de las participaciones más icónicas de Margarita Magaña en las telenovelas, fue como Aida en la telenovela Teresa, donde le hizo la vida imposible a Angelique Boyer, pues era una de las antagónica de la historia.

