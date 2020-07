Margarita Magaña la actriz que no envejece con el tiempo

Quién sigue teniendo ese aspecto juvenil en las telenovelas y ya tiene sus años es Margarita Magaña, una de las actrices más populares en la pantalla chica por sus papeles de villana en las telenovelas y es que sus fans son testigos que el tiempo no pasa sobre ella.

Con 40 años la famosa quien también es influencer se ha ganado el respeto de sus fans por mantener ese rostro tan natural que se carga desde telenovelas como Mi Pequeña Traviesa, El Juego de La Vida, o Cuando me Enamoró, donde luce igual y contrario a otras artistas la mujer no ha recurrido al bisturí para verse jovial, pues no lo necesita y sus fans se lo han hecho saber.

"Estas hermosísima, sigues igualita me encantas desde que eras niña", "Siempre te he admirado por tu belleza y tus grandes actuaciones hermosa", "Por dios@magategui como le haces para verte tan joven y bella siempre", le escriben a Margarita Magaña.

Por si fuera poco Margarita Magaña también se ha ganado el cariño del público por su manera tan cálida de tratar a las personas y las entrevistas que hace son el ejemplo exacto de que la actriz no es como sus personajes de villana que enganchan al público.

Actualmente Margarita Magaña es parte del melodrama Vencer el Miedo donde regresó a las telenovelas después de ausentarse por un tiempo, ya que se dedicó a su familia y otros proyectos que quiso concretar, además se le ha visto muy activa en Tik Tok donde no hace los desafíos tan mal.

La actriz también está muy agradecida de haber realizado su sueños como actriz, por lo que cada que puede agradece haber logrado todos sus objetivos durante su larga trayectoria.

"Me encanta o sea que me ha dejado, satisfacción me he sentido realizada, me ha dejado esta cosa de trabajar, de ganarte tu dinero por ti, por mujer mantener a mi hija desde chiquita, yo desde chiquita porque la tuve muy chiquita", dijo la actriz.

