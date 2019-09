Margot Robbie comparte alucinante afiche de Birds of Prey

La Warner Bros. ha tomado demasiado enserio el poder del empoderamiento en sus películas, luego de rotundo éxito de "Wonder Woman (Mujer Maravilla)". Otra de las grandes apuestas de la compañía estadounidense será "Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)" o simplemente "Birds of Prey (Aves de presa)".

Margot Robbie, quien ha sabido interpretar a la perfección y más allá a Harley Quinn, ha compartido en sus redes sociales un nuevo afiche de esta película que tendrá su estreno en 2020, aumentando la impaciencia de los fans y además, reveló detalles de "Birds of Prey".

"Mente sobre el caos #Birdsofprey 2.7.20”, escribió Margot Robbie en su post, confirmando así la fecha de estreno del filme. En la imagen también se presenta a los demás personajes del elenco volando alrededor de su cabeza, en alusión a los pajaritos (o estrellas) que se suelen dibujar en las caricaturas en señal de locura desorientación.

Muy poca información se ha dado a conocer sobre la película, hasta el momento se desconoce la historia exacta contará la cinta. Lo más probable es que no se vea el Joker de Jared Leto, ya que aparentemente la pareja se separó al inicio de la misma, así señala la descripción oficial:

Luego de romper con el Joker, Harley Quinn se une a tres supeheroínas, Black Canary, Huntress y Renee Montoya para salvarle la vida a una pequeña niña (Cassandra Cain) de un malvado jefe del crimen.

Junto a Margot Robbie actuarán Ewan McGregor, Mery Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, y Rosie Perez. La cinta es dirigida por Cathy Yan con el guión de Christina Hodson.