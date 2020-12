Margot Robbie confiesa desdén por Star Wars

La aclamada actriz hollywoodense Margot Robbie, conocida por interpretar Harley Quinn, reveló que nunca ha visto una película de Star Wars y no planea hacerlo pese a la popularidad y éxito de la saga.

Fue en una entrevista para MTV News que la joven de 30 años admitió que nunca ha visto una película de Star Wars y no siente curiosidad por la misma. Incluso, la australiana mostró un desdén por la franquicia a que ha recaudado exorbitantes sumas de dinero en taquilla.

Nunca he visto Star Wars. Y no pienso verla ahora simplemente porque enfurece a la gente y dicen: "¿Cómo? ¿Cómo es que nunca has visto Star Wars?" Y solo quiero ver cuánto tiempo puedo hacerlo durar".

Tales declaraciones conmocionaron a una parte de fanáticos de la franquicia cinematográfica creada por George Lucas y adquirida por Disney en 2015, debido a que las películas de la saga se cuelan entre las más taquilleras de la historia, sin olvidar la influencia que ha logrado a nivel mundial.

No obstante, lo anterior no perturba el sueño de la australiana como una de las actrices con mayor popularidad del momento por su participación en películas de renombre como “El lobo de Wall Streek”, “Había una vez en Holliwood” y “Aves de presa”. Sin olvidar que ella trabaja con esmero como productora de LuckyChap Entertainment.

Cabe destacar que en el último año Margot Robbie ganó presencia en las redes sociales por su interpretación de Harley Quinn, una de las inolvidables de ciudad gótica en el universo de DC comics.