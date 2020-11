Margot Robbie confiesa padecer "síndrome del impostor"

Reino Unido.- Por muy perfectos e inalcanzables que parezcan, las celebridades, sea del mundo del cine o de la música o cualquier otro rubro, padecen de los mismos malestares que cualquier otro ser humano. De hecho, no son pocos los que han confesado tener trastornos relacionados a su personalidad, situación que es fácil desarrollar al verse envueltos en el mundo del espectáculo. Una de las celebridades que recientemente confesó que sufre de un trastorno es la hermosa Margot Robbie.

Aunque para muchos de nosotros pudiera parecernos que las vidas de los famosos son increíblemente espectaculares debido a las cosas que pueden tener por su poder adquisitivo generado de las guanacias económicas que su trabajo les aporta, lo cierto es que la fama es un arma de doble filo para la inmensa mayoría de ellos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El estrés, la ansiedad, la disciplina, la obsesión por verse lo mejor posible, el tiempo que dedican a sus conciertos y giras mundiales, hacen que muchos famosos y famosas terminen desarrollando trastornos psicológicos, incluso, llegando al grado de convertirse en patológicos con graves consecuencias para su salud mental y física.

En una reciente entrevista con la revista Glamour UK, la actriz de Escuadrón Suicida decidió ser completamente sincera al revelar que padece de un trastorno llamado "síndrome del impostor", el cual hace que este le ha traído muchos problemas en su vida profesional, ya que es doblemente difícil que siendo mujer y teniendo tal síndrome la tomen realmente en serio en la industria en la que se mueve.

Seguro en estos momentos te estás preguntando qué es el síndrome del impostor del que padece la actriz australiana de 30 años. De acuerdo con Aida Baida Gil, entrenadora de mujeres profesionales y autora del libro "Cómo superar el síndrome del impostor", el síndrome del impostor o también llamado síndrome del fraude se caracteriza por hacer que quienes lo adolecen "tienen la sensación de no estar nunca a la altura; de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces; de ser impostores, un fraude".

Así es que de acuerdo a lo definido por Biada Gil, Margot Robbie suele sentir que realmente no está a la altura de sus logros tanto profesionales como los de su vida privada, por más que sus éxitos son la muestra de que sí lo está.

"A veces, sigo teniéndolo y creo que todo el mundo se dará cuenta. ‘¿Cómo has llegado aquí? ¿Crees que eres lo suficientemente buena para esto? ¿Quién te ha dejado entrar?", confesó Robbie a la revista británica.

No obstante, la actriz de Había una vez en Hollywood resaltó que su más grande rival en este sentido es ella misma, ya que suele exigirse mucho constantemente.

"No creo que haya una sola cosa que me haga pensar, ‘Lo he hecho’. Siempre pienso, ‘Has empezado a hacerlo, pero después te has equivocado, así que la próxima vez lo harás diferente", reconoció la actriz de 30 años sobre lo demandante que es consigo misma.

Y aun estos dos aspectos "negativos" de su persona no son tan malos como lo es el sexismo en el mundo de Hollywood al que desde hace años se ha tenido que enfrentar. Claro ejemplo de ello fue el papel como productora que desempeñó en la película Aves de presa (Birds of prey).

"La gente lo tiene interiorizado; aunque seas tú la que toma las decisiones, se dirigen al hombre mayor que tienen más cerca y le preguntan a él. Es algo inherente que todo el mundo lleva en su ADN", mencionó Margot Robbie en relación a su experiencia mientras trabaja en la producción de la película de Warner Bros.