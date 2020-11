Margot Robbie luce un rostro libre de arrugas y procedimientos estéticos

Estados Unidos.- La hermosa actriz australiana, Margot Robbie, se ha robado millones de suspiros de sus millones de seguidores en Instagram al mostrar una vez más el bello e impecable rostro que tiene sin una sola arruga ni ayuda de dolorosos procedimientos estéticos que pueden llegar a dañar su figura como otras famosas lo han hecho.

La estrella de películas como "Escuadrón suicida", "Aves de presa", "El lobo de Wall Street" y "Había una vez en Hollywood", ha deslumbrado una vez más gracias a una fotografía que compartió en su cuenta oficial de la plataforma, en donde lució radiante en un juvenil vestido a cuadros y entallado que la hizo lucir su esbelta figura.

Dicha fotografía fue tomada nada más y nada menos que en México, el bello país tuvo la oportunidad de tener a esta hermosura de mujer en sus tierras durante la promoción de la película de 2020 "Aves de presa", en donde comparte créditos con increíbles artistas como Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ella Jay Basco y Ewan McGregor.

Aunque es una publicación de hace varios meses, todos han destacado que está de ensueño tener una piel como la que tiene ella y han tomado de motivación dicha fotografía. Sin duda alguna la bella mujer australiana tiene un rostro para encantar a todos y convertirse en una gran motivación, lo que muchos no saben es que durante una reciente entrevista reveló cuál es el mejor aliado para su piel al ser una estrella internacional que la pasa de arriba a abajo la mayoría de su tiempo en el trabajo.

La intérprete de Harley Quinn confesó en una reciente entrevista que una de las cosas que extrañaba al estar montada por mucho tiempo en un avión era su tocador y sus productos especiales para la piel, por lo que requería de un espacio íntimo y personal en el cual llevar a cabo el autocuidado del día a día.

Pero esto resultaba casi imposible, pero la casualidad logró hacerla sentirse mejor cuando descubrió un nuevo producto que se volvió indispensable para ella y no ha sacado de su neceser, se trata del producto Max Complexion Correction de Peter Thomas Roth, unas almohadillas desmaquillantes que limpian a profundidad los poros.

Uso toallitas desmaquillantes de Johnson. Cuando viajo en avión me quito el maquillaje con una toallita y luego uso unas almohadillas correctoras de Peter Thomas Roth. Honestamente, me tropecé de casualidad y ahora no puedo vivir sin ellas. Tu piel está mucho mejor después. Son realmente fuertes", reveló en una entrevista con el portal Byrdie.