Margot Robbie planea volver a patinar esta Navidad

Los Ángeles.- Margot Robbie aprendió a patinar sobre hielo para "I, Tonya" y le encantó, pero no ha podido volver a ponerse los patines desde entonces.

La actriz dice que las gracias sobre hielo están prohibidas en la mayoría de los contratos cinematográficos por motivos de seguridad, y ha pasado todo el año trabajando.

Pero ahora que terminó de filmar tres películas, planea montarse en los patines como parte de sus planes de fin de año.

"Quiero volver a patinar durante las fiestas de Navidad", dijo. "He estado consistentemente bajo contrato este año y no me han permitido patinar sobre hielo".

Además de haberle dado a la actriz un nuevo deporte que disfrutar, "I, Tonya" le dio resultados dignos de premios.

La película recibió tres nominaciones al Globo de Oro y dos a los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla la semana pasada, incluyendo menciones para Robbie.

Filtran fotos de Margot Robbie , la sensual " Harley Quinn "

Varias fotografías de la actriz Margot Robbie fueron filtradas debido a que fueron "robadas" por unos "piratas".

La intérprete de "Harley Quinn" en la película "Escuadrón suicida" fue invadida en su intimidad,y le fueron hackueadas en fecha reciente.

En las fotografías ella se muestra en topless, y puden verse acercamientos de su trasero, escenas de cama con su pareja, así como con sus amigos.

Aunque Margot es considerada una chica sexy desde su aparición en ‘El lobo de Wall Street’, la realidad es que es de las pocas actrices que ha plasmado su sensualidad en las revistas.