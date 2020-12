Margot Robbie pone a la venta su casa de verano de más de 1 millón de dólares

Estados Unidos.- Buscando reducir su cartera de bienes raíces, la actriz australiana Margot Robbie ha puesto en el mercado una casa de verano con diseño de los años 50 en el histórico Hollywood Heights de Los Ángeles por casi $ 1.2 millones de dólares.

La estrella Margot Robbie de las cintas "I, Tonya", "Bombshell" y "Suicide Squad", dos veces nominada al Oscar, una de las actrices mejor pagadas en 2019 con una recaudación estimada de más de $ 23 millones de acuerdo con los contadores de frijoles de celebridades en Forbes, compró la propiedad.

Con una inversión hace casi tres años por $ 950,000 del cineasta ganador del Oscar Dustin Lance Black, quien había sido dueño de la propiedad, según los registros fiscales, desde 2004 cuando la adquirió por $ 525,000 dólares.

Envuelta en árboles y adornada con toldos de cobalto en las ventanas, la casa del tamaño de un apartamento mide menos de 289 metros cuadrados, según los listados de Albert Sousa y Michael Collins, ambos de Coldwell Banker Realty.

La casa de verano vista desde afuera.

Desde que fue comprada por la estrella de "Once Upon a Time ... in Hollyood", la casa de dos dormitorios y un baño ha sido objeto de amplias renovaciones.

La pintura se sustituyó por dentro y por fuera, los pisos de madera se renovaron y se tiñeron de un marrón oscuro intenso, y la cocina se renovó con gabinetes de color blanco algodón, relucientes electrodomésticos de acero inoxidable y azulejos blancos brillantes aplicados a las placas para salpicaduras y las paredes.

Los gabinetes del piso al techo en la pared posterior esconden una lavadora y secadora apiladas.

La casa está hecha para pasar días tranquilos en Los Ángeles.

Como era de esperar, las habitaciones son de tamaño medio y se abren a través de las puertas francesas originales hacia el patio trasero empinado, simplemente plantado e ingeniosamente aterrazado.

Con una muesca en la ladera de una colina muy por encima de la casa, la terraza superior ofrece una relajante vista del cañón cruzado enmarcada por árboles y follaje.

Es poco probable que la actriz en demanda, que tiene más de media docena de proyectos de alto perfil en varias etapas de producción, y su esposo, el cineasta inglés Tom Ackerley, hayan ocupado la propiedad, al menos de manera permanente.