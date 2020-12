Margot Robbie prevé éxito para películas de Warner estrenadas en HBO Max

La famosa actriz de Hollywood, Margot Robbie, se ha posicionado en la industria del cine luego de su participar en ambiciosas producciones de Warner, con quien ha trabajado en dos ocasiones: la primera en Escuadrón Suicida y la segunda con Aves de presa, en donde interpretó a la emblemática Harley Quinn. (Margot Robbie revela que no hay planes para secuela de "Aves de presa").

Tras confirmarse la reciente noticia de que Warner Bros estrenaría todas sus películas de 2021 en cines y streaming de manera simultánea, el escándalo no se hizo esperar entre famosos actores y directores quienes quedaron sorprendidos con el informe proporcionado por la compañía de entretenimiento estadounidense.

Por su parte, la modelo australiana, Margot Robbie, declaró que ella tiene fe en que los estrenos de Warner, compartidos en HBO Max, serán todo un éxito. Asimismo, espera que las cosas se resuelvan de buena manera pese al escándalo ocasionado.

Y es que fue apenas el pasado 12 de diciembre que Warner Bros Entertainment Inc., reveló al público que filmes como Dune, The Matrix 4, Godzilla vs. Kong, El Conjuro 3, Space Jame, The Suicide Squad, Mortal Kombat, Judas and the Black Messiah y Tam y Jerry, llegarían a los cines en las fechas preestablecidas, sin embargo, lo harían también en su plataforma de streaming, HBO Max, la cual se habilitará en Latinoamérica en 2021.

A pesar de que diversas personalidades de la industria reaccionaron con oposición ante la nueva medida implementada, la actriz de 30 años, opina que la situación se mejorará en unos meses, y la decisión tomada, será a merced del estudio, según lo manifestó en el The Hollywood Reporter.

"Sabemos que hay personas en Warner Bros. con las que tenemos relaciones brillantes, muy cordiales y amistosos, y son responsables de la increíble reputación que Warner Bros. ha tenido durante las últimas décadas como el estudio predominante de talento. Tenemos la esperanza de que esto funcionará y que Warner hará lo correcto por sus narradores. Creo que todos se están dando cuenta", fueron las palabras de la rubia.

"Todo lo que podemos hacer es preguntarnos: '¿Por qué estamos haciendo esto en primer lugar?' Si fuéramos personas orientadas al dinero probablemente estaría trabajando en una industria diferente. Para nosotros, es la emoción de contar historias y estar en los sets y darle a la gente una plataforma, y cosas como (la noticia de Warner Bros) no cambian eso", detalló.

Recordemos que The Suicide Squad está por ser estrenada en 2021, y es una de las películas más esperadas del DCEU, que se encuentra dentro de las producciones que llegarán a cines y streaming a la par. En el elenco de esta prometedora cinta se encuentran Idris Elba, Michael Rooker, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosio, Taika Waititi, Alicia Brada, Viola Davis, y por supuesto, Margot Robbie.

Después del gran fracaso de su película predecesora, los fanáticos ansían que esta sea mucho mejor. No queda más que esperar hasta el 6 de agosto de 2021, día en que será estrenada mediante la plataforma de HBO Max.