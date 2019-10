Margot Robbie regresa al cine como Harley Quinn en Birds of Prey

La actriz Margot Robbie regresa al cine como Harley Quinn en la película "Birds of Prey", cuyo trailer acaba de darse a conocer en redes sociales. La película se estrenará en 2020 en cines de todo el mundo.

La productora Warner Bros. acaba de lanzar el último avance de la película "Birds of Prey", donde Harley Quinn, interpretado por Margot Robbie, regresa para interpretar dicho personaje. La información se da este día en distintos portales de noticias.

La cinta mostrará a la secuaz del Joker, quien unirá fuerzas con Black Canary, Hunter y René Montoya para rescatar a Cassandra Cain de las garras de Black Mask, el peor de los delincuentes en Ciudad Gótica, personaje intepretado por Ewan McGregor.

Margot Robbie se hizo mundialmente famosa como Harley Quinn en la cinta "Escuadrón Suicida", estrenada en 2016, donde Jared Leto interpretó al villano Guasón.

En "Birds of Prey" también actúan Mary Elizabeth Winstead, Chris Messina y Ali Wong, entre otros, y su estreno se tiene contemplado para el próximo 7 de febrero de 2020.

Margot Elise Robbie es originaria de Dalby, Queensland, y según información en su biografía, nace el 2 de julio de 1990; es una actriz, modelo y productora de cine australiana, más conocida por haber interpretado a "Donna Freedman" en la serie "Neighbours".

Otras películas en las que ha participado son "El lobo de Wall treer", "La leyenda de Tarzán" y en "Once Upon a time in Hollywood".