Margot Robbie revela que se sintió acosada en escena de "El Lobo de Wall Street"

Estados Unidos.- Gracias a su gran talento en la actuación y participaciones en importantes proyectos como lo son "Suicide Squad", "Once upon a time in Hollywood" y la película en solitario de Harley Quinn, la actriz australiana Margot Robbie ha ganado gran popularidad y reconocimiento, pues las buenas críticas de los expertos no han faltado.

Su gran inicio en las grandes ligas fue en la película "El Lobo de Wall Sreet", donde interpretó a la mujer del personaje principal interpretado por Leonardo DiCaprio. Durante el filme grabó varias escenas subidas de tono con las que cruzó el límite y la actriz confiesa que has cierto punto llegó a sentirse acosada por estas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recientemente se ha vuelto viral una entrevista de Robbie de 2018 para Porter, en donde revela que durante la escena en la que su personaje seduce a DiCaprio en la habitación de su hija, había 30 hombres del equipo técnico presentes observándola mientras ella fingía que se tocaba ante las cámaras.

"No se nota cuando estás viendo la película, pero en realidad estamos en una habitación pequeña con 30 técnicos, todos juntos. Todos eran hombres y durante 17 horas fingí tocarme. Fue algo muy extraño y tuve que evitar tener vergüenza. Fue incómodo y absurdo", recordó Robbie sobre su trabajo en el filme de Martin Scorsese en 2013.

En el mismo reportaje, Margot reflexionó sobre el movimiento #MeToo, el cual inició para denunciar abusos sexuales en el mundo, pero contra el productor Harvey Weinstein por primera vez durante el 2017. La actriz agregó: "No sabía que constituía acoso sexual hasta el movimiento #MeToo. Tengo veintitantos años (actualmente 30), estudios, mi propio negocio y no lo sabía. Eso es una locura. No sabía que podías decir 'me acosaron sexualmente' sin que alguien te toque físicamente".

Por otro lado, en dicha entrevista recordó cómo fue su audición para el filme. Scorsese contó que la primera vez que vio a Robbie en acción se quedó con el papel tras la cachetada que le plantó a DiCaprio durante las audiciones.

Sobre el tema la actriz explicó por qué tomó dicha decisión durante el casting con la revista Harper's Bazaar. "En mi cabeza pensaba: 'Tienes literalmente 30 segundos y si no haces algo impresionante no saldrá nada porque es una oportunidad única en la vida; simplemente tómala'. Entonces empiezo a gritarle y él me grita. Apenas pude seguir el ritmo", relató.

Posteriormente agregó: "Me dice, ‘deberías estar feliz de tener un esposo como yo y ahora ven acá y bésame’. Así que me acerco a su cara y luego pienso que debería besarlo porque, ¿cuándo más tendré la oportunidad de besar a Leo DiCaprio? Pero otra parte de mi cerebro hace clic y simplemente le pegué en la cara. ‘¡Vete a la m*erda!’, le grito. Eso no está en el guion en absoluto. La habitación se quedó en silencio y me congelé".

Fue gracias a su participación en la película "El Lobo de Wall Street" que Margot Robbie se volvió en una de las grandes figuras del cine de Hollywood. No sólo por su imagen, su físico o su gran belleza, sino por el gran talento que tiene. Gracias a esto, la actriz australiana ha logrado dos nominaciones al premio Óscar, una por "Yo soy Tonya" y la otra por "El escándalo".