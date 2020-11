Estados Unidos.- Impactó a todos sus seguidores la actriz australiana Margot Robbie al mostrarse bellísima con su disfraz de Halloween de nada más y nada menos Geri Halliwell, durante su época en las Spice Girls, y se robó todas las miradas por tremenda belleza que presumió de nueva cuenta y la originalidad que mostró con el atuendo.

Fue a través de Instagram en donde la reconocida actriz que dio vida a Harley Quinn en el Universo de DC Comics mostró con dicho atuendo a días de que pasó la celebración del Día de Brujas el pasado sábado 31 de octubre. Como pocas famosas, ella espero a que pasaran algunos días para compartir cómo fue que se lució en aquel día.

Aunque muchos podrían creer que la estrella de cine y televisión podría aprovecharse de sus disfraces de Harley Quinn durante ese día, la realidad fue distinta, pues vistió un vestido de lentejuelas con la bandera del Reino Unido, botas rojas altas estilo vintage y un peinado impecable, ya que logró igualar el estilo que utilizaba la cantante en aquel tiempo, un rubio con luces rojas.

Este atuendo no es cualquiera de la carrera de las Spice Girls, sino al contrario, fue un outfit que utilizó la cantante durante los Brit Awards en el año de 1997, quien en su tiempo en el grupo fue llamada como la "Ginger Spice" e hizo historia en el mundo de la música como sus compañeras también lograron hacerlo.

Margot Robbie se luce hermosa disfrazada de una Spice Girl. Foto: Instagram

La fotografía de inmediato llamó la atención de todos, por lo que en pocas horas ya tenía varios millones de me gustas, así como miles de comentarios en donde todos aseguraban haber quedado sorprendidos ante tremenda belleza y personalidad que se carga Margot, quien tiene ya una gran trayectoria artística en el medio del entretenimiento.

Recordemos que las Spice Girls fue un grupo femenino muy popular durante los años noventa, su formación estaba compuesta por las cantantes: Geri Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton. Entre sus éxitos más reconocidos encontramos 'Wannabe', 'Spice up your life', 'Headlines (Friendship never ends)' y 'Goodbye', sólo por mencionar algunos.

Desde el principio del grupo se vendió la personalidad de sus integrantes, todas muy diferentes y a la vez compatibles; Emma, apodada Baby Spice (la infantil/la pequeña); Mel B, Scary Spice (la salvaje/la atrevida); Geri, Ginger Spice (la pelirroja); Victoria, Posh Spice (la elegante) y Melanie C, Sporty Spice (la deportista). Estos apodos perduran hoy en día en sus apariciones en los medios de comunicación.

Las Spice Girls nacieron en 1994. Foto: Instagram

Margot Robbie, por su lado, cuyo nombre real es Margot Elise Robbie, comenzó formalmente su carrera en 2008 al realizar un papel pequeño en un show de televisión. Es a partir de 2013, cuando aparece en El lobo de Wall Street, donde comienza a despuntar mundialmente en el cine.

Luego filma otras historias como Tonya, Las dos reinas y a su ya importante carrera cinematográfica se suman otras películas como Había una vez en Hollywood y El escándalo, estas dos últimas proyectadas durante 2019. Indudablemente, El lobo de Wall Street, película de Martin Scorsese ha sido una de las más importantes en su carrera, lo ha compartido también ella, y ha referido que el rodaje de la misma significó todo un reto profesional en su vida.

Margot Robbie ha participado en distintos filmes de la pantalla grande. Foto: Instagram

Por si fuera poco, la actriz incursionó en el mundo de DC Comics con el personaje de Harley Quinn y Harleen Quinzel en la película de 2016, "Escuadrón Suicida", cuya dirección estuvo a cargo por David Ayer, tanto fue el éxito del personaje que interpretó que, por la gran demanda de querer conocer más sobre éste, decidieron sacar su película en solitario.

Y a principios de este 2020 vimos mucho más sobre la vida de este alocado personaje, su título fue Aves de presa y logró un gran éxito alrededor del mundo. Sinopsis: "Primera película en solitario de la supervillana de DC Cómics Harley Quinn. Esta adaptación de los cómics Birds Of Prey de DC nos presenta a Harley Quinn (Margot Robbie) después de separarse del Joker. Tras su emancipación, la villana decide aliarse con otras tres superheroínas para formar el grupo 'Aves de presa'".