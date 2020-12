Margot Robbie sustituiría a Emma Stone en la película Babylon por inesperada situación

México. La actriz Margot Robbie, protagonista de cintas como Escuadrón Suicida, actuaría con Brad Pitt en la película Babylon, la cual está a punto de iniciar su rodaje, esto si llega a algún arreglo con la productora cinematográfica, ya que Emma Stone por cuestiones de trabajo rechazaría participar en dicho proyecto.

Emma Stone, quien ha sido ganadora de un premio Óscar por su participación en la película La la land y que protagonizó junto a Ryan Gosling, habría rechazado trabajar en Babylon según información en distintos portales de noticias y debido a que tiene otros compromisos de trabajo.

Foto de Instagram

Margot Robbie, quien reveló que ha padecido el síndrome del impostor, está en conversaciones con los productores de Babylon para llegar a un acuerdo sobre su trabajo en Bobylon, y de concretarse, la famosa compartiría créditos con Brad Pitt y Li Jun Li, quienes forman parte del ambicioso proyecto cinematográfico.

La trama de Babylon estaría ambientada en un importante periodo de transición de Hollywood: el salto del cine mudo al cine hablado a finales de los años 20 y se trata de una historia original escrita por Chazelle, se da ha dado a conocer en distintos medios de comunicación.

Además, Babylon mezcla personas reales de la historia con personajes de ficción y en la trama Margot Robbie interpretaría a Clara Bow, uno de los primeros iconos de Hollywood, que alcanzó su fama en el cine mudo y en 1927 dio el salto a las películas con voz.

La actriz australiana Margot Robbie es una actriz australiana y tiene 30 años de edad ; tiene el privilegio de ser conocida a nivel mundial gracias a su trajo en películas como El lobo de Wall Street, La leyenda de Tarzán y Escuadrón suicida, además intervino en Once upon a time in Hollywood, por citar algunas producciones.