Margot Robbie tomaba 3 tragos de tequila antes de filmar una escena de 'Lobo de Wallstreet'

Estados Unidos.- La aclamada actriz Margot Robbie fue una vez una actriz de telenovelas australiana habitual hasta que se mudó a Hollywood y se convirtió en una estrella.

Su primera película de gran éxito fue con el director Martin Scorsese en El lobo de Wall Street, donde interpretó a la segunda esposa de Jordan Belfort, interpretada por Leonardo DiCaprio, y corrió el fuerte rumor de que la actriz tomaba shots de tequila antes de las escenas.

Se le pidió que hiciera cosas que nunca había hecho antes, pero se lo tomó todo con calma, con un poco de ayuda de una botella de tequila. Robbie es ahora un elemento esencial de la industria del entretenimiento y no tiene miedo de asumir ningún desafío.

Robbie nació y creció en la Costa Dorada de Australia, la actriz de 30 años saltó a la fama en El lobo de Wall Street.

Fue nominada por MTV en 2013 para un premio Breakthrough Performance Movie por su papel de Naomi Lapaglia en la película nominada al Oscar.

No queriendo ser conocida como una bomba rubia que solo podía retratar personajes con atractivo sexual, decidió asumir varios roles diversos. Canalizó a Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood y apareció junto a Will Smith en Focus.

Robbie interpretó a Jane Porter en La leyenda de Tarzán, y en 2017 fue nominada a un Globo de Oro a la Mejor Actriz por su papel en Yo, Tonya.

A la actriz le fue pedido que hiciera cosas arriesgadas en el set del "Lobo de Wallstreet" para mejorar la interpretación. AFP

La artista del tatuaje en ciernes y autoproclamada granjera entrenó durante seis meses para prepararse para su papel más conocido como Harley Quinn en el éxito de taquilla Suicide Squad de 2016. En 2020, llevó la secuela Birds of Prey.

Votada como "Los ojos más sexys" por Victoria's Secret, la actriz tiene varios proyectos próximos programados, que incluyen Gotham City Sirens y un proyecto sin título de Joker / Harley Quinn.