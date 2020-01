Margot Robbie traerá a Harley Quinn a México para presentar su nueva película

Ya sólo quedan un par de semanas para que la esperada cinta de DC Comics, "Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn" ("Birds of Prey and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn"), llegue a los cines de todo el mundo y previo a eso, Margot Robbie anunció que llegará a la Ciudad de México para promocionar la cinta.

A través de un video compartido por la productora, Margot en compañía de Rosie Perez, Jurnee Smollett-Bell y Mary Elizabeth Winstead dan a conocer su emoción por llegar al país azteca el próximo 25 de enero para promover la película.

La protagonista, Margot Robbie, reveló estar ansiosa por llegar a México y "romper piñatas, beber mezcal y hacer todo lo bueno". Mientras el resto el elenco afirma que también los fanáticos mexicanos podrán ser parte de esta premiere.

Es oficial: Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary) y Rosie Perez (Renee Montoya) estarán en México el próximo 25 de enero para presentar #AvesDePresa #BirdsOfPrey pic.twitter.com/sFxYZha9R9 — Filmsteria! (@Filmsteria) 9 de enero de 2020

De acuerdo con la sinopsis de Birds of Prey, "después de separarse de Joker, Harley Quinn se une a Black Canary, Cazadora y Renée Montoya para salvar a una niña del malvado rey del crimen Black Mask".

Birds of Prey se estrenará a nivel mundial el 7 de febrero. Con Margot Robbie de vuelta para ser Harley Quinn, completan el reparto Jurnee Smollet-Bell como Black Canary, Mary Elizabeth Windstead como Cazadora, Rosie Pérez como Renée Montoya, Ella Jay Basco como Cassandra Cain y Ewan McGregor como Roman Sionis, el villano conocido como Black Mask.

Margot Robbie revela si el Joker de Jared Leto aparecerá en Aves de Presa

Desde que la producción de la película Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn (Birds of Prey) comenzó, mucho se ha dudado sobre la participación del popular personaje del Joker interpretado por Jared Leto en el filme, incluso cuando se insinuó que no volvería el actor para personificarlo.

Sin embargo, los fanáticos del villano de DC Cómics, se han aferrado a la esperanza de que el estudio quería sorprenderlos con su aparición, pero Margot Robbie apagó esas ilusiones luego de revelar que el actor no estará en la esperada cinta.

Durante una entrevista con Variety, la actriz reveló que el personaje de Jared no aparece en el filme, ni siquiera un corto cameo.