Margot Robbie y el día que recibió amenazas de muerte

Tras su fulgurante aparición en "El lobo de Wall Street", Margot Robbie se consolidó como estrella de Hollywood gracias a su papel de Harley Quinn en "Escuadrón Suicida". Una interpretación que 'salvó los muebles' de una película denostada por la mayoría de los críticos y que, a pesar de obtener unas buenas cifra de taquilla -746 millones a nivel global-, tampoco fue especialmente aplaudida por los espectadores.

Sin embargo, nada de lo anterior justifica lo que la actriz australiana tuvo que soportar tras el estreno de la cinta de David Ayer, que llegó a los cines en el verano de 2016. En declaraciones a The Hollywood Reporter, Robbie aseguró haber sufrido amenazas, incluso de muerte, por su interpretación de la novia del Joker en la película de Warner y DC.

"Estás a punto de aparecer en una película de cómics y es el peor de los casos de lo grande y atemorizante que puede llegar a ser. Aprendes cosas por el camino, como cuando recibes amenazas de muerte. Es inteligente que un equipo de seguridad controle a quienes las enviaron para ver si hay antecedentes de violencia, ya que necesitarás saber si necesitas seguridad para asistir a ciertos eventos. Y cada vez que haces uno de esos barridos cuesta 2 mil dólares, así que debes tenerlo en cuenta cuando te metes en esto", explicó Robbie.

La protagonista de "Focus" y "La leyenda de Tarzán" comentó que estos hechos modificaron de manera irremediable, y con apenas 26 años, la forma de encaminar su carrera profesional. "Es como, 'de acuerdo, este es un tipo diferente de carrera'. Porque entonces siempre necesitas hacer un trabajo que financieramente pueda apoyar este estilo de vida".

"No puedes simplemente hacer películas indie por el resto de tu vida porque esa película cambió todo y ahora tienes que poder pagar la seguridad. Ojalá alguien me hubiera explicado muchas cosas desde el principio. No me habría molestado la posición en la que me encontraba porque hubiera sabido en qué me estaba metiendo", remató la actriz, quien volverá a dar vida a Harley en "Escuadrón Suicida 2", cuya producción se rumorea comenzará en octubre de 2018.

La próxima cita de Margot Robbie con los espectadores será "Yo, Tonya". Ya estrenada en Estados Unidos, el 23 de febrero llegará a los cines de España la controvertida historia de la patinadora artística Tanya Harding.

Margot Robbie "patinó" esta Navidad...

Los Ángeles.- Margot Robbie aprendió a patinar sobre hielo para "I, Tonya" y le encantó, pero no ha podido volver a ponerse los patines desde entonces.

La actriz dice que las gracias sobre hielo están prohibidas en la mayoría de los contratos cinematográficos por motivos de seguridad, y ha pasado todo el año trabajando.

Pero ahora que terminó de filmar tres películas, planea montarse en los patines como parte de sus planes de fin de año.

"Quiero volver a patinar durante las fiestas de Navidad", dijo. "He estado consistentemente bajo contrato este año y no me han permitido patinar sobre hielo".

Además de haberle dado a la actriz un nuevo deporte que disfrutar, "I, Tonya" le dio resultados dignos de premios.

La película recibió tres nominaciones al Globo de Oro y dos a los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla la semana pasada, incluyendo menciones para Robbie.

Filtran fotos de Margot Robbie , la sensual " Harley Quinn "

Varias fotografías de la actriz Margot Robbie fueron filtradas debido a que fueron "robadas" por unos "piratas".

Margot Robbie. Foto: Twitter

La intérprete de "Harley Quinn" en la película "Escuadrón suicida" fue invadida en su intimidad,y le fueron hackueadas en fecha reciente.

Margot hizo en cine a "Haryey Quinn", en "Escuadrón suicida". Foto: Twitter

En las fotografías ella se muestra en topless, y puden verse acercamientos de su trasero, escenas de cama con su pareja, así como con sus amigos.

Foto: especial

Aunque Margot es considerada una chica sexy desde su aparición en ‘El lobo de Wall Street’, la realidad es que es de las pocas actrices que ha plasmado su sensualidad en las revistas.

Mhoni Vidente lanza predicción para "El Chapo" Guzmán.

Mhoni Vidente sigue adelante con sus famosas predicciones para el 2018, y entre ellas, acaba de dar a conocer una relacionada con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, el cual se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.

A través de ella causa controversia en redes sociales.

"Para la hermosa Kate Del Castillo augura un matrimonio con un artista mucho más joven que ella. Además la muerte del Chapo Guzmán para este año", fueron las palabras de Mhoni.

De acuerdo con Grupo Fórmula, las predicciones que hace cada año la astróloga para los famosos incluyeron a personalidades como: Eugenio Derbez, Thalía, Salma Hayek, Gabriel Soto, Marjorie de Sousa, Julián Gil y Kate del Castillo, quien estuvo involucrada con el "Chapo", luego de que se entrevistara con él capo.

Ahora sólo resta esperar a ver si la predicción de la vidente respecto al capo mexicano se hace realidad y en poco nos enteramos de la muerte del "Chapo".

La revelación de Mhoni sobre "El Chapo" a partir de 14 minutos con 15 segundos:

Ahora sólo resta esperar a ver si la predicción de la vidente respecto al capo mexicano se hace realidad y en poco nos enteramos de la muerte de "El Chapo".

Dos presidentes en América morirán, advierte Mhoni...

Cosas muy fuertes vienen para el año 2018, señala Mhoni Vidente en su colaboración para el programa de televisión "Buenos días, familia".

La tarotista cubana advierte que, según su conocimiento, y el propio tarot, en el mundo reinará la luna durante 2018.

"La guerra entre el bien y el mal se hará vigente; vienen cosas fuertes. Va a ser una año de tsunamis y ciclones. Veo el asesinato de dos presidente en América. Uno será por golpe de estado y otro por atentado...".

En cuestión de elección, Mhoni visualiza una revolución total. "Va a haber una causa nueva, el volver a crear y creer en Dios y el espíritu santo descenderá en cuaresma. De El Vaticano saldrá nuevo Padre, que saldrá de Italia o Fhilipinas."

Aquí las nuevas predicciones de Mhoni:

Más sobre sus predicciones...

Mhoni Vidente ha puesto a dudar a más de algún exceptico lo que diera a conocer sus predicciones para el 2018 en el programa "Buenos Días Familia" de la televisora estadounisense "Estrella Tv".

Ahí la también astróloga cubana reveló que el 2018 será un año complicado en todos los sentidos y con muchos fenómenos meteorológicos.

Amigos como están pasando su tardecita de Domingo Familiar �� — Mhoni Vidente (@mhonividente) 3 de diciembre de 2017

Agregó que en el tarot el número 18 corresponde a la luna por lo que a su criterio completamente el mar va dominar en todos los sentidos en el 2018.

"Esto significa muchos ciclones, muchas marejadas, muchos tsunamis, así que hay que estar prevenidos para todo esto por que viene un año de renacimiento completo para el ser humano", advirtió.

Recordando #Cuba ���������� Una publicación compartida de Mhoni Vidente (@mhoni1) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 11:00 PDT

Sin embargo, adelantó en que el 2018 será un año en donde la humanidad se puede rencontrar con Dios y así lograr un cambio positivo radical:

"Viene siendo un año de renacimiento completo para el ser humano"

#Cuba #Vacaciones @rene_dupeyron Una publicación compartida de Mhoni Vidente (@mhoni1) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 8:00 PDT

Dejó en claro que será un año de esperanza al otorgarle a los seres humanos una oportunidad de quitarse todas las cosas negativas y dejar de lado las guerras y pleitos atrás.

"Es la única oportunidad que nos va a dar Dios y la Virgen María para recuperar completamente al ser humano y la civilización"

Mhoni: Candidato a la Presidencia de México tendrá atentado

Mhoni Vidente vuelve a llamar la atención con una más de sus predicciones. Ahora adelanta que un político mexicano sufrirá un atentado.

A punto de cerrar el 2017, la astróloga volvió a tener fuertes predicciones, pero hubo una que llamó mucho la atención y no pudo ocultarla más, así que advirtió lo que sucederá.

San Antonio Pagua. Una vela roja alrededor 13 monedas con canela y se hace los viernes . Reza su oracion y se pide el Milagro . Una publicación compartida de Mhoni Vidente (@mhoni1) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 9:51 PDT

En el programa de televisión "Buenos días, Familia", la psíquica cubana habló sobre el atentado al político mexicano, pero no quiso dar su nombre, y le pide que tenga cuidado.

“Hay una predicción muy importante que acabo de tener, una visión de que veo un atentado por parte de uno de los candidatos a la Presidencia del 2018 para México, amigos. Que su nombre empieza con la letra M, así que hay que rezar mucho para que eso no pase”, advirtió Mhoni y luego cambió de tema.

Esto generó muchas dudas, pues a pesar de que todavía los partidos políticos están decidiendo a sus candidatos, los que ya están definidos en sus nombres llevan la letra M.

La carta que dejó el cantante, tras su muerte...

Seúl.- Kim Jong-hyun reconoció en la nota que estaba corroído por la depresión y pidió que no lo culparan. Se hallaron nuevas pruebas en su apartamento.

El cantante, que formaba parte del grupo Shinee, fue encontrado en un hotel de Seúl. Policía confirmó que se trata de un suicidio.

Investigadores encontraron una pastilla de carbón quemándose en una sartén, un método corriente de suicido en Corea del Sur, una sociedad extremadamente competitiva que tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo.

Una amiga del cantante, la música Nain9, publicó el mensaje de despedida de Kim Jong-hyun, que él mismo había dejado preparado antes de morir:

"Estoy roto por dentro, la depresión que me corroe lentamente al final me ha hundido totalmente", reza el texto.

“Es fácil decir que vas a acabar con todo, pero es difícil acabar con todo (…) me dijiste que quería escapar. Es cierto, quería escapar”, añade.

Kim Jong-hyun confiesa, además: “nunca aprendí cómo convertir ese agotador dolor en alegría”.

Antes de morir Kim también envió varios mensajes a su hermana sobre su "último adiós", lo que la llevó a avisar a la policía.

Los cinco miembros del grupo Shinee empezaron su andadura en 2008. El grupo se convirtió en uno de los máximos exponentes de la ola coreana que llevó la cultura popular de este país al resto de Asia y a todo el mundo.

SHINee, conocido por sus temas pegadizos y sus coreografías milimétricas, es uno de los grupos más conocidos del llamado K-pop. Tiene cinco álbumes publicados, todos ellos un éxito, tanto en Corea del Sur como el extranjero. Algunos llegaron incluso a la lista del US Billboard World Albums.

Kim estaba considerado como una estrella modélica del K-pop gracias a su voz perfecta y a sus talentos de bailarín. A diferencia de otros, nunca se habló de su vida amorosa o de sus adicciones al alcohol o a las drogas.

“Supongo que mi volverme famoso no era mi destino”, expresó también el cantante surcoreano en su nota de despedida.

Una imagen limpia

Estrellas del pop coreano se preparan durante años en un entorno altamente competitivo. Sus agentes controlan estrictamente su comportamiento y su conducta, desde la alimentación hasta el uso del teléfono móvil.

Cantantes están obligados por ejemplo a no buscarse "problemas", como tener relaciones sentimentales, y se les exige que tengan una imagen "limpia".

En 2009, una conocida actriz surcoreana publicó una tesis explicando que el 40% de los actores y actrices del país habían pensado al menos una vez en el suicidio a causa de la falta de vida privada, del acoso o de la fluctuación de sus ingresos.

Este martes centenares de fans seguían rindiendo homenaje a Kim Jong-hyun frente al hospital de Seúl donde falleció.

"Vine para darle un último adiós porque nosotros los fans no conseguimos ayudarle cuando más lo necesitaba", explicó Jung Min-Kyung, de 19 años. "Nuestro país tiene exigencias muy elevadas con nuestros famosos".

Redes sociales se vieron también inundadas de mensajes de apoyo, con fotografías por ejemplo de fans llorando ante un memorial improvisado frente a la embajada de Corea del Sur en Chile.

SM Entertainment, la compañía que domina el K-pop, anunció que el funeral se celebrará el jueves y que muchos de los grupos que representa anularán sus actuaciones.

"Los demas miembros de SHINee, así como los artistas de nuestra empresa, están consternados", explicó la compañía.

Policía dijo que por deseo expreso de la familia no habrá autopsia, citó AFP.