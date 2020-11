Margot Robbie y el por qué ha rechazado desnudarse para Playboy

México.La actriz Margot Robbie, quien actúa en la nueva película de The Suicide Squad, ha logrado fama mundial gracias a su participación en películas como la citada y también en El lobo de Wall Street y La leyenda de Tarzán, y ha sido convocada para aparecer desnuda en Playboy, pero se ha negado.

Margot Robbie, originaria de Queensland, Australia, ha dicho en varias entrevistas que le han ofrecido mucho dinero para posar sin ropa en Playboy, pero no ha aceptado ni lo hará si no se trata de fines artísticos, además no tiene la intención de exhibir su cuerpo en alguna revista masculina.