Margot Robbie y su épica escena que enamoró a todos en el cine

Estados Unidos.- Sin duda alguna Margot Robbie es una de las mujeres más bellas de todo Hollywood, es por esa razón que cada fotografía nueva que comparte en sus redes sociales genera toda una locura. Por si fuera poco, la actriz siempre ha dejado ansiosos a sus fans porque a diferencia de muchas artistas, ella no suele mostrar mucho su cuerpo. Incluso ha confesado en varias ocasiones que ha recibido grandes sumas de dinero para posar como dios la trajo al mundo, sin embargo, ella dejó claro que no le interesa hacerlo si no es con fines artísticos.

Margot está completamente segura de sus ideas y su meta es seguir haciendo cine, ante esta situación, explico que sería exclusivamente en una película y si el guion lo requiere donde se atrevería a aparecer sin ropa, además, recordemos que todo sería mas fácil si cuenta con el apoyo y dirección de su esposo, Tom Ackerley, quien es considerado un exitoso cineasta.

No obstante, existe una escena en particular de Margot Robbie que robó millones de suspiros en el cine y hasta la fecha sigue siendo admirada en redes sociales, convirtiéndose incluso en un video viral. Se trata de un pequeño fragmento de la película "Escuadrón Suicida" donde interpretó a la villana Harley Quinn. El personaje se encuentra en un campo militar luego de ser liberados de la cárcel para enfrentar a otro gran villano, en ese momento todo el escuadrón reciben de vuelta la ropa que usaban en el momento que fueron capturados.

La escena se desarrolla mientras suena de fondo el tema de Without Me de Eminem. Todos los villanos toman sus armas y trajes especiales, mientras Harley Quinn (Margot Robbie) por su parte, no puede evitar ser sensual al momento de de cambiarse de ropa. Las cámaras regalaron a los fans una de las escenas más sensuales de la actriz de toda su carrera.

Actualmente el video en Youtube cuenta con más de 40 millones de reproducciones y también ha generado gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes han quedado completamente enamorados.

Margot Elise Robbie mejor conocida como Margot Robbie, comenzó formalmente su carrera frente a las cámaras en 2008 al realizar un papel pequeño en un show de televisión. Sin embargo, fue a partir de 2013 cuando apareció en el exitosa película de "El lobo de Wall Street", donde logró cosechar fama a nivel mundial por primera vez.

Su gran trabajo le permitió encontrar otras oportunidades en el cine en historias como Tonya, Las dos reinas. Más tarde sumó otras películas como Había una vez en Hollywood y El escándalo, estas dos últimas proyectadas durante 2019. Sin duda alguna, El lobo de Wall Street, película de Martin Scorsese, ha sido una de las más importantes en su carrera, incluso ella misma ha dicho que el rodaje de la misma significó uno de los retos profesionales más importantes en su vida.

Margot Robbie es considerada una de las actrices mas bellas de Hollywood/EFE

Por si fuera poco, Margot Robbie logró vestir los colores del mundo de DC Comics con el personaje de Harley Quinn y Harleen Quinzel en la película de 2016, indudablemente un personaje por el cual muchas actrices famosas lo darían todo. Escuadrón Suicida, se convirtió en todo un éxito de la pantalla grande, y por su parte Robbie hizo tan buen papel que los fans quedaron ansiosos por conocer más de su personaje, por esta razón el director David Ayer realizó una segunda parte de la historia.

Fue a principios de este 2020, cuando la esperada película llegó y se logro saber mucho más sobre la vida de este alocado personaje, su título fue Aves de presa y logró ser toda una joya. "Primera película en solitario de la supervillana de DC Cómics, Harley Quinn. Esta adaptación de los cómics Birds Of Prey de DC nos presenta a Harley Quinn (Margot Robbie) después de separarse del Joker. Tras su emancipación, la villana decide aliarse con otras tres superheroínas para formar el grupo 'Aves de presa'", se lee en la sinopsis.