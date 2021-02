María Antonieta de las Nieves revela que por ser "La Chilindrina" enfrentó cáncer en sus senos

México. María Antonieta de las Nieves, cuyo nombre verdadero es María Antonieta Gómez Rodríguez y nació en Santiago Ixcuintla, Nayarit, México, ( 22 de diciembre de 1950), es entrevistada por Yordi Rosado y entre muchas cosas le cuenta que sufrió demasiado para interpretar durante varios años a "La Chilindrina": "Tuve cáncer en los dos senos", le dijo, todo porque "se los apachurraba" para parecer niña.

María Antonieta de las Nieves, quien en la actualidad tiene 70 años de edad y es conocida a nivel mundial por su personaje de "La Chilindrina" en el programa "El Chavo del 8", comparte en la entrevista con Yordi Yosado que para interpretar a una niña le tuvieron que vendar el busto, hecho que le provocó serios problemas de salud.

Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, imagínate las primeras veces que lo usé yo dije ‘a ver hasta dónde aguanto’, pues aguanté 50 años”, cuenta la señora de las Nieves, quien inició su carrera artística en 1957 cuando tenía seis años de edad e intervino en la película Pulgarcito.

Y debido a que le vendaron sus senos, esto trajo serias consecuencias a su salud, puesto que le provocó inflamaciones, acumulación de grasas, crecimiento de tumores benignos, por lo que los doctores tuvieron qué intervenir, incluso no podía alimentar a su bebé debido a que no le salía la leche, explica también.

A pesar del diagnóstico, por fortuna los médicos determinaron que no tenía en el cuerpo algún cáncer en desarrollo, únicamente tumores benignos que le fueron tratados en su momento, pero le removieron tejido mamario y luego le colocaron implantes de seno.

Me tuvieron que operar, me encontraron cáncer en los dos senos, me pusieron una prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes, y quítalas, y me quedaron unos hoyos, no sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer”, confesó María Antonieta de las Nieves.