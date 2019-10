María Celeste Arrarás habla de su enfrentamiento con Pati Chapoy

María Celeste Arrarás protagonizó el pasado fin de semana una gran polémica junto con Sarita Sosa a las pocas horas de haber muerto José José. La periodista de Telemundo presentó en vivo una entrevista exclusiva con la hija menor de "El Príncipe de la Canción" y como resultado, se ganó el odio (al igual que Sarita) de muchísimos mexicanos. En el programa Ventaneando de TV Azteca se habló sobre dicha entrevista y lo que se dijo no fue del agrado de la titular de Al Rojo Vivo.

La periodista de Telemundo se enfrentó a Pati Chapoy y a su equipo de Ventaneando hace unos días en plena trasmisión en vivo. "Yo no soy una mansa paloma, soy un gallo jugado que se sabe defender", comentó en una entrevista para la revista Quién.

María Celeste Arrarás argumentó que llamó al programa de Pati Chapoy por qué estaba en todo su derecho a pedir réplica, esto al enterarse de todo lo que estaban diciendo sobre ella. "Llega un punto en el que cuando la dignidad está en juego, hay que salir a defenderse así que les aclaré que tuve cinco llamadas buscando a José Joel y que no tuve suerte, pero que no era que él me buscaba y que yo no quería hablar, como afirmaron en el programa. Decían que estaba del otro lado, con Sarita".

Cuándo la reportera de Quién le preguntó a María Celeste por qué pensaba que había sido atacada de esa manera en Ventaneando, mencionó: "creo que la razón es, aunque estoy especulado, sé que hubo una llamada de un alto ejecutivo de Tv Azteca a Telemundo para tratar de averiguar si teníamos la entrevista y si sabíamos dónde estaba el cadáver, pero es absurdo pensar que Telemundo o yo ocultaríamos información así cuando esa es la nota que haría los titulares".

Ante todo esto, la conductora del programa Al Rojo Vivo, fue considerada como toda una villana en México.

Yo estaba horrorizada, pensaba en qué momento todo se había tergiversado tanto.

"Yo hice una entrevista exclusiva en la que averiguo que su cuerpo finalmente irá a México para ser despedido, pero me atacan porque supuestamente hice solo preguntas suaves porque estaba parcializada con una parte del caso".

Asimismo la periodista de Telemundo aseguró:

Ciertamente Sarita ha hecho mal las cosas desde el inicio, haberse traído al papá de México, aunque no sabemos bien las circunstancias en las que eso ocurrió.

"No haber permitido que los otros hijos tuvieras acceso a él o información sobre su estado de salud, está muy mal, ella tenía 22 años, tengo entendido, y también creo que no tenía la madurez para hacerse cargo de su padre en otro país y padeciendo un caso de cáncer. Creo que es algo inmadura para lidiar con algo así y eso se refleja en todas las malas decisiones que ha tomado", manifestó María Celeste Arrarás a Quién.