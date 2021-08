María Conchita Alonso llama a Pepe Aguilar "ignorante", ante situación del Covid-19

México. María Conchita Alonso causó polémica durante la entrevista que ofreció en Monterrey, Nuevo León, México, tras dar su opinión acerca de las personas que no se quieren vacunar contra la Covid-19, pero también acerca de las que deciden hacerlo.

Según reportan algunos portales de noticias, María Conchita, cantante de éxitos musicales como Noche de copas, se pronunció contra las acciones que se han tomado en el mundo para combatir los contagios de coronavirus.

La famosa dijo que sigue firme en su postura respecto a su decisión de no adquirir la inmunidad contra la Covid-19, y reprochó la forma de pensar de Pepe Aguilar, quien dijo que no dará trabajo a las personas que no reciban la vacuna anticovid, y quienes trabajan para él, si no se vacunan, las correrá.

María Conchita se refirió a Aguilar como una persona inconsciente e ignorante, sobre lo que dijo de las personas a quienes no dará trabajo si no se vacuna contrala Covid-19.

Pepe Aguilar. Foto de Instagram

Además menciona que la gente debe cuidarse, porque la Covid-19 sí existe, y opina que fue creado en un laboratorio y ve al virus como una plandemia y no como una pandemia.

María Conchita, quien es originaria de Cuba y está nacionalizada venezolana y estadounidense, manifiesta su apoyo a la sinaloense Paty Navidad, quien está contagiada, y al igual que ella, no crre en las vacunas contra la Covid-19.

María Conchita Alonso, quien saltó a la fama en los años ochenta, se presentará este fin de semana en Monterrey con el show GranDiosas, en el que también participan las cantantes Ángela Carrasco, Dulce y Manoella Torres.

Alonso se dio a conocer en Venezuela en el mundo de los certámenes de belleza, luego inició su carrera como actriz y también ha destacado como cantante.

Durante su carrera de más de cuatro décadas ha participado en producciones de cine, televisión, teatro y ha grabado discos que le han dado proyección nacional e internacional.

Y en su faceta de cantante, María Conchita Alonso, quien tiene 64 años de edad, ha recibido varios discos de oro y de platino, siendo nominada en tres ocasiones a los premios Grammy.