María Duval, la belleza del Cine Mexicano que evitó hablar de su vida privada porque era demasiado triste, decía

México. De entre las muchas bellas actrices de la Época de Oro del Cine Mexicano el nombre de María Duval resplandece entre ellas. Actualmente de 84 años de edad, pudo hacer una brillante carrera artística.

María Duval es originaria de Santiago de Querétaro, Querétaro, México, y su nombre real es María Dussauge Ortiz; según información en su biografía nace en 1937.

María Duval también se dedicó a cantar y es considerada una de las estrellas femeninas más hermosas y solicitadas de los años sesenta, es tía de los hermanos Consuelo Duval y José Luis Duval, actriz y tenor respectivamente.

La señora Duval es de las figuras públicas que muy poco ha hablado de su vida personal y ha tratado de mantenerla casi siempre en la más completa privacidad.

Pero hace muchos años, para ser exactos en 1965, mencionó que tenía una hija y refirió:

"En mi vida personal he tenido momentos tristes, desagradables, y prefiero no acordarme de ellos. De una cosa sí estoy contenta; de que en mi vida no hayan ocurrido tragedias. Ojalá que Dios conserve así mi vida."

Esta gran actriz siempre ha presumido que pudo dedicarse profesionalmente en su vida a hacer lo que más le gustó desde su adolescencia: actuar, y gracias a su trabajo pudo lograr una estabilidad económica.

María Duval junto a su sobrina, la actriz y comediante Consuelo Duval. Foto de Facebook

Hacia finales de los años 50 Duval debutó en la película Melodías inolvidables junto a María Elena Marqués, Enrique Rambal y Demetrio González, y luego llegaron otras como Del suelo no paso, junto a Adalberto Martínez "Resortes".

Gracias a su talento y belleza, Duval continuó filmando película tras película compartiendo al lado de grandes actores de esa bella época del Cine Mexicano.

En su paso por el cine, Duval hizo comedia, drama y hasta cantó, y otras de las cintas en que tomó parte son Ruletetero a toda marcha, La cigüeña distraída y Cuando regrese mamá.

Hacia la década de los años setenta filmó Pepito y la lámpara maravillosa y La otra mujer, con "Chabelo" y Mauricio Garcés, respectivamente.

María Duval desde hace varios años está retirada de los escenarios y vive "apapachada" por su familia.