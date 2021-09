María Elena Marqués, la estrella del Cine Mexicano que se retiró por miedo al sexo y a la violencia

México. María Elena Marqués Rangel fue una de las actrices más reconocidas y admiradas en la Época de Oro del Cine Mexicano, además de destacar por su belleza, también lo hizo con su talento que la hizo convertirse en una de las mejores.

María Elena Marques tuvo una carrera muy importante como actriz y cantante, puesto que intervino en decenas de películas mexicanas, telenovelas y grabó varios discos.

Esta señora de la actuación fue descubierta por el cineasta Fernando de Fuentes, puesto que era su vecino en Ciudad de México, y tras verla quedó impactado con su belleza, por lo que no dudó en invitarla a hacer cine.

Marqués nació en 1926 y tenía 16 años cuando debutó en la película Dos corazones y un tango (1942) y al año siguiente filma Doña Bárbara junto a María Félix.

Según reseña su biografía, Marqués apareció en más de cincuenta películas y vivió entregada a la actuación en casi tres décadas ininterrumpidamente en las que trabajó con actores como Mario Moreno "Cantinflas", Arturo de Córdova, Pedro Armendáriz, por citar algunos.

Además triunfó en Hollywood al lado de actores como Clark Gable y John Derek, con quienes filmó películas como Across the Wide Missouri y Ambush at Tomahawk Gap.

Jorge Negrete, María Elena Marqués y Luis Aguilar protagonizaron en 1953 la película Tal para cual. Foto de Instagram

La actriz dejó de trabajar a finales de los años 70 y acerca de su decisión de retirarse de los escenarios llegó a compartir alguna vez que le preguntaron el motivo, este fue porque "le tenía miedo al sexo y a la violencia en las películas".

"Yo me retiré muy guapa y Arielada, por eso mismo no me gustaría regresar. Uno nace con la belleza que Dios le da y muere con la que uno merece", habrían sido sus palabras dichas a la prensa en CDMX.

Marqués triunfó cantando rancheras y huapangos, como Cartas marcadas, Échame a mí la culpa y El aguacero, además actuó en varias telenovelas mexicanas.

Respecto a su vida personal se sabe que se casó con el también actor Miguel Torruco, y duraron poco porque él murió en 1956; ambos tuvieron dos hijos, Marisela y Miguel Torruco Marqués.

María Elena Marqués murió el 11 de noviembre de 2008, víctima de un paro cardíaco en CDMX.